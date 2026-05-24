Derek Chisora vindt dat Oleksandr Usyk de scheidsrechter enorm mag bedanken na de wedstrijd tegen Rico Verhoeven. De oud-opponent van de Oekraïner denkt dat het desastreus was geweest voor het boksen als die beslissing er niet was gekomen.

Chisora is een Britse bokser die uitkomt in het zwaargewicht. In december 2020 nam hij het in het Noord-Ierse Belfast op tegen Usyk. De Oekraïner trok aan het langste eind. Usyk kreeg Chisora echter niet knock-out, want de knokker won op unanieme jurybeslissing. De Brit dacht van tevoren al dat Verhoeven een zeer goede kans maakte in de wedstrijd tegen de wereldkampioen en daar bleek hij gelijk in te hebben.

Verhoeven bood Usyk enorm veel tegenstand en snoepte erg veel rondes af van de Oekraïense wereldkampioen. De Nederlander stond op de scorecards zelfs voor bij het ingaan van de elfde ronde, maar in de een na laatste ronde ging het mis. Verhoeven werd naar het canvas geslagen, stond weer op, maar de scheidsrechter stopte na een paar klappen alsnog het gevecht. Usyk won daardoor, maar de controverse was gigantisch. Een hoop fans vonden dat het gevecht te vroeg werd gestopt en vinden dat Verhoeven een echte kans op de wereldtitel is afgenomen.

'Ik zei het van tevoren'

Chisora hoort ook bij de groep die zich achter Verhoeven schaart. Vlak na het gevecht gaf hij bij DAZN aan 'geschokt' te zijn door het besluit. "Hij deed het goed. Ik vond deze manier van eindigen echt amateuristisch. Had hem die ronde af laten maken, zodat hij in de laatste terug kon komen. Ik zei het van tevoren, deze jongen komt om te vechten. Hij deed het geweldig", prijst Chisora Verhoeven na zijn titanengevecht tegen Usyk.

Voor de 32-jarige Chisora was het een uitgemaakte zaak. Als de partij niet was gestopt, had Verhoeven gewonnen. "Usyk moet de scheidsrechter bedanken. Als de scheidsrechter het moment niet had gestopt op dat moment, dan waren we aan het huilen geweest. Dan was boksen geruïneerd." Hiermee doelt Chisora op het feit dat een kickbokser dan de ongeslagen wereldkampioen in het boksen had verslagen.

