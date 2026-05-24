Rico Verhoeven stond zaterdagnacht op de rand van de grootste verrassing in de boksgeschiedenis. De kickboksicoon verloor uiteindelijk van ongeslagen kampioen Oleksandr Usyk, maar voor Arnold Vanderlyde is één ding zeker: dit is nog maar het begin. "Een rematch in Nederland? Daar tekenen we allemaal voor", zegt de Nederlandse bokslegende in een interview met Sportnieuws.nl.

De nasleep van de bewogen nacht is nog lang niet voorbij. Verhoeven domineerde tien rondes lang, maar ging in de elfde ronde tegen het canvas na een uppercut van Usyk. Scheidsrechter Mark Lyson greep in met nog maar één seconde te gaan, terwijl de bel al had geklonken. Team Verhoeven tekende inmiddels officieel protest aan. "Rico lag gewoon dik voor, ook voor mij. Ik had echt de gedachte van: er wordt geschiedenis geschreven", zag Vanderlyde met eigen ogen.

De roep om een rematch klinkt steeds luider na de bewogen nacht in Egypte. Organisator Turki Al Sheikh liet al weten een nieuwe partij te willen organiseren, ditmaal in Nederland. Maar Vanderlyde waarschuwt voor naïef optimisme. "Een tweede fight is moeilijker, omdat je weet wat er gaat gebeuren. Usyk gaat het meer verwachten", vertelt hij in gesprek met deze site.

Toch gelooft hij in Verhoeven. "Rico kan dat aan." De uitdaging ligt volgens hem bij het team van de Nederlander. "Ze moeten een nieuwe strategie vinden, hem zo scherp maken dat hij nog beter en sterker kan worden en gebruik kan maken van de dingen die net verkeerd zijn gegaan."

Voor Vanderlyde is het duidelijk: hij wil Verhoeven nog een keer zien. "Daar tekenen we voor", zegt hij stellig. "Ik ben erbij." De bokslegende hoopt dat de rematch in Nederland plaatsvindt, voor eigen publiek.

Hij heeft er vertrouwen in dat Verhoeven zich verder kan ontwikkelen als bokser. "Rico is een trainingsbeest. Hij is zo ongelooflijk fit: mentaal, fysiek, emotioneel, spiritueel." Die basis is er volgens Vanderlyde. "Hij kan zich ontwikkelen als mens, als persoon, als bokser." Tegelijkertijd ziet de voormalig topbokser nog veel ruimte voor groei. "Het moet een 9 of 10 worden om de ongeslagen kampioen te verslaan. Hij is nu al heel dichtbij."

Vanderlyde staat ook stil bij de bredere betekenis van de avond voor het Nederlandse boksen. "Hij heeft zichzelf op de kaart gezet, zijn team, maar ook Nederland. Het is een promotie voor het boksen in Nederland. Het zal jonge mensen, jonge boksers motiveren en inspireren om met de bokssport door te gaan." En dat is volgens hem geen toeval. Verhoeven is niet de eerste kickbokser die de overstap maakt. "Kickboksers stappen allemaal over naar boksen. Boksen was vroeger altijd minder populair dan kickboksen, maar nu draait het zich om."

Tot slot is Vanderlyde helder over de erfenis van deze nacht. "Dit is een historisch moment geweest voor de Nederlandse sportgeschiedenis." De bokslegende kreeg kippenvel bij de opkomst van Verhoeven tussen de piramides, begeleid door zijn eigen opkomstnummer en het Nederlandse volkslied. "Een Nederlander die om een ongelooflijk belangrijke wereldtitel bokst tegen een ongeslagen wereldkampioen, dat is uniek. Dat komt in de geschiedenisboeken.

