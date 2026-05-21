Rico Verhoeven (37) stapt op 23 mei de ring in voor zijn grootste titelgevecht aller tijden. Dan neemt hij het op tegen de twee jaar oudere Oleksandr Usyk, die al ruim twintig partijen ongeslagen is in het boksen. Verhoevens steun en toeverlaat, zijn verloofde Naomy van Beem, gelooft heilig in de kansen van haar partner.

Afgelopen maandag arriveerde de fitfluencer in Egypte, waar Verhoeven zaterdag zal boksen. Dat gebeurt op een iconische locatie, bij de Piramiden van Gizeh. Het Nederlandse vechtsporticoon heeft een hele entourage meegenomen, onder wie dus zijn verloofde.

"Ik krijg vaak de vraag hoe hij is deze weken. Nou, nog heel lief en attent", deelt ze mee in een interview met het Algemeen Dagblad. Daar speelt Van Beem ook een belangrijke rol in. Zij zorgt ervoor dat de voormalig wereldkampioen kickboksen thuis nergens naar hoeft om te kijken. "Dat heeft hij ook nodig om zo hard te kunnen gaan. Het is niet niks allemaal."

Respect voor tegenstander Rico Verhoeven

Verhoeven treft in Egypte niet de minste tegenstander. Sterker nog: met Usyk treft hij meteen de beste bokser van de planeet. De Oekraïner is ongeslagen in 24 wedstrijden en bezit drie van de vier wereldtitels in het zwaargewicht. Van Beem is onder de indruk van Usyks persoonlijkheid. "Heel humble. Heel netjes. Een sportman met een heel goede energie. Respectvol. Geen slecht woord over hem", zegt ze.

De statistieken van Usyk boezemen geen angst in bij Van Beem, maar zorgen wel voor gezonde spanning. Toch weet ze wel hoe het er aan toegaat in de brute vechtsportwereld. Ze was voor het eerst bij het kickboksen van Verhoeven in zijn veelbesproken gevecht met Jamal Ben Saddik, toen de Nederlander een flinke wond en zwelling opliep onder zijn oog. "Toen sprongen de tranen wel even in mijn ogen", erkent ze.

Desondanks is ze hoopvol over een goede uitkomst. "Er zijn de laatste tijd steeds momentjes met de familie waarvan je denkt: dit zijn tekenen. We geloven er heilig in", is ze stellig. Ook is ze blij als het hele gebeuren achter de rug is. "Dan hoop ik dat hij weer wat meer in het huishouden doet", lacht ze.

