Het gevecht tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk gaat nog voordat het is begonnen al de boeken in als historische bokspartij. Dat heeft onder meer te maken met de unieke plek van het evenement: vlak bij de piramides van Gizeh. De eerste beelden zijn indrukwekkend.

Het gevecht vindt plaats op een historische plek in Egypte. De piramides van Gizeh behoren tot de oudste bouwwerken van de mensheid. Ze zijn kenmerkend voor de oudheid.

Het gevecht tussen Verhoeven en Usyk is ook kenmerkend voor een nieuw tijdperk. De Nederlander heeft zijn carrière als kickbokser afgesloten nadat hij afstand deed van zijn wereldtitel bij Glory. Nu neemt hij het als bokser op tegen de ongeslagen kampioen.

Uniek strijdtoneel

En daarvoor werd een unieke locatie gekozen. Midden in de woestijn, vlak bij de piramides, is een boksring opgebouwd met daaromheen grote tribunes. Vechtsportfans zijn onder de indruk van het strijdtoneel, maar vragen zich ook af of de wedstrijd tussen Verhoeven en Usyk daar wel groot genoeg voor is.

"Deze partij is een grap, maar de set up is bizar", schrijft iemand bij de eerste beelden van de boksring op X. Hij krijgt veel bijval in de comments. "Waarom zouden ze deze geweldige locatie gebruiken voor dit gevecht?", vraagt iemand zich af.

The fight is a joke but this set up is insane pic.twitter.com/7qK3dipgOH — Dan Canobbio (@DanCanobbio) May 23, 2026

Oleksandr Usyk favoriet

Verhoeven heeft zich als kickbokser jarenlang bewezen als de beste ter wereld, maar in het gevecht met Usyk is de Oekraïner favoriet. Usyk is de beste bokser van de eeuw. Hij is na 24 wedstrijden en vijftien knock-outs nog ongeslagen en wereldkampioen van drie bonden.

Hij is dan ook zwaar favoriet bij de bookmakers. Een zege van Verhoeven is goed voor ruim tien keer de inzet. Een geslaagd gokje op zijn tegenstander betaalt slechts 1,06 uit. Nederlands boksicoon Arnold Vanderlyde sprak zich in een interview met Sportnieuws.nl ook uit over de kansen van Verhoeven. "Nergens is de gelijkwaardigheid zo groot als in een boksring. Dus hij heeft zeker een kans, maar voor mij is de excellente bokser Usyk wel de favoriet", was zijn oordeel.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover