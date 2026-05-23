Zaterdagavond betreden kickboksicoon Rico Verhoeven en bokslegende Oleksandr Usyk een tijdelijk podium nabij de piramides van Gizeh in Egypte. Het is een bijzondere omgeving voor een eveneens speciaal boksgevecht. Ook Verhoevens trainer Dennis Krauweel kijkt zijn ogen uit.

Voor deze gelegenheid, die Glory in Giza is gedoopt, is midden in de woestijn een sfeervolle sportarena opgetuigd. De piramides van Gizah zijn zichtbaar vanuit de boksring. De piramides behoren tot de oudste bouwwerken van de mensheid. Ze zijn kenmerkend voor de oudheid.

Het gevecht tussen Verhoeven en Usyk is ook kenmerkend voor een nieuw tijdperk. De Nederlander heeft zijn carrière als kickbokser afgesloten nadat hij afstand deed van zijn wereldtitel bij Glory. Nu neemt hij het als bokser op tegen de ongeslagen kampioen.

Dennis Krauweel

Dennis Krauweel kent Verhoeven al sinds de Brabander een beloftevolle tiener was. De sportschoolhouder in Zevenbergen is niet alleen een trainer, maar ook een mentor en vaderfiguur voor The King of Kickboxing die nu ook het boksen wil domineren.

In gesprek met De Telegraaf zegt Krauweel: "Het is geweldig, toch. Moet je kijken op de achtergrond, piramides. Het is bijzonder."

Hype

Over de voorbereidingen zegt hij: "We hebben een sparringpartner erbij. Hij is een Engelse jongen. Een talent. Die zegt: "Is Rico ook een mediahype in Nederland?" Ik zeg: "Het is in Nederland net zo druk als hier in het hotel. Dat is voor hem geen extra belasting. We hebben een hele goede bokstrainer en ik denk dat ik zelf een klein beetje verstand van vechten heb. Met zijn allen hebben we een plan gemaakt waar we vertrouwen in hebben."

Peter Fury

Die bokstrainer is Peter Fury, oom van bokslegende Tyson Fury, die al eens tegen Usyk vocht (en verloor). Krauweel verklaart: "Wat veel mensen niet weten is dat we al heel lang met Peter Fury zijn, als onderdeel ook van het kickboksen."

"Discipline is het woord. Dat is van onze tegenstander ook zijn kernwoord. Wat dat betreft kunnen ze elkaar een handje geven. Als je blijft herhalen, blijft werken, blijft doorgaan, dan is the sky the limit. Daar is hij echt een voorbeeld van."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover