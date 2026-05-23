De spanning in het kamp van Rico Verhoeven neemt in volle vaart toe. Zaterdagavond moet het gebeuren, als de Nederlander het opneemt in Egypte tegen Oleksandr Usyk. Partner Naomy van Beem gaf haar grote liefde een prachtig eerbetoon.

De afgelopen weken was Rico Verhoeven zo gefocust op zijn spannende titelstrijd met Oleksandr Usyk, dat zijn familie hem wat minder zag. Toch leven zij volle bak mee met de Brabantse topvechter. Hij kreeg in aanloop naar het duel bovendien nog een zeer lieve aanmoediging van zijn partner Naomy van Beem.

'Ongelooflijk trots'

"Mijn liefde Rico Verhoeven", begint Van Beem bij en bericht op haar Instagram. "Ik wil je laten weten hoe ongelooflijk trots ik op je ben. Elke dag opnieuw kijk ik naar je en denk ik alleen maar: wauw. Niet alleen omdat je zo lief en zorgzaam bent, maar ook omdat ik zie hoeveel jij geeft voor alles waar je van droomt. Hoe hard je werkt, hoe veel je draagt, en toch blijf je doorgaan …met zoveel kracht en discipline."

"Vanavond is jouw avond", vervolgt Van Beem. "Echt even van jou. Ik hoop dat je het voelt, dat je erbij stilstaat en het ook een beetje in je opneemt. Intense maanden, heel veel hard werken maar je bent er klaar voor!"

'Geniet ervan'

"Geniet ervan, my love. Want later ga je hierop terugkijken en beseffen dat dit het begin was van alles waar je zo hard voor hebt gewerkt. Ik hou van je. We gaan er vol voor", besluit de grote liefde van Verhoeven. Zij is uiteraard van de partij nabij de piramides van Gizeh, om haar partner aan te moedigen. Verhoeven reageerde zelf met een net zo lief antwoord: "Kan dit allemaal niet zonder jou."

Het duel zal ongetwijfeld uitmonden in een zeer epische clash. Ondanks dat nagenoeg alle grootheden uit de bokssport verwachten dat Usyk de partij wel zal winnen, kan Verhoeven in elk geval rekenen op de onverminderde steun van zijn geliefden. Of dat hem net dat extra zetje geeft richting een historische overwinning, moet nog blijken. Hij kan ongeacht het resultaat in elk geval terugkeren naar zijn zeer trotse familie in Nederland.

