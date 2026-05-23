Zaterdagavond is het zover: kickbokslegende Rico Verhoeven (37) bokst in Egypte tegen Oleksandr Usyk (39). De Oekraïner is ongeslagen, terwijl het voor Verhoeven pas zijn tweede bokspartij ooit is, nadat hij gedurende twaalf jaar kampioen in het zwaargewicht was bij kickboksbond Glory. Wat zijn hun laatste uitspraken voordat ze in de ring stappen bij de piramides van Gizeh?

De hele fight card wordt gestreamd door DAZN en tegenover dat platform spraken Verhoeven en Usyk hun 'final words' uit, voordat ze zich terugtrokken richting de clash en niet meer beschikbaar zijn voor de media.

Gesetteld

Usyk geeft aan dat hij nooit eerder in Egypte is geweest, terwijl Verhoeven al twee weken heeft doorgebracht in het Noord-Afrikaanse land. "Ik ben goed gesetteld, het weer is prima. Ik ben er klaar voor, ik ben enthousiast", zegt Verhoeven.

Hij noemt de omgeving, met de piramides, 'ongelooflijk'. "De piramides hebben historische waarde en wij komen hier ook geschiedenis schrijven", zo glundert de Brabander. Usyk maakt een koelere indruk en zegt droogjes: "Ik ben blij."

Discipline

Er komt meer vuur in de blik van Usyk als hij praat over zijn voorbereidingen op het boksgevecht. "Ik hou van trainen", zegt hij. "Ik hou van mijzelf uitputten. Dat is mijn leven."

En daarna word hij zelfs filosofisch: "Motivatie? Ik heb geen motivatie. Ik heb discipline. Motivatie hangt samen met emotie. Wat als je vandaag wel die emotie hebt, maar morgen niet? Maar als je discipline hebt, dan werk je vandaag en dan werk je morgen. Werken, werken, werken. God heeft mij het boksen gegeven. Het is mijn hart."

Pensioen

Alle experts zijn het er over eens: Verhoeven maakt niet al te veel kans op de winst. Daarvoor is hij te onervaren als bokser, hoe briljant hij ook is als kickbokser. Maar andersom heeft Usyk geen ervaring met vechten tegen kickboksers. "Ik ben ervan overtuigd, dat ik iets kan leveren, wat hij nog niet eerder heeft meegemaakt", zegt de Nederlander. "Dat is mijn grootste voordeel. Hij is al zijn hele leven een bokser, hij bokst tegen boksers."

Usyk denkt al na over zijn pensioen, zo blijkt. "Mensen, julile moeten naar dit gevecht gaan kijken", zegt hij. "Want dit wordt een van mijn laatste gevechten."

Staredown

Met een 'staredown' van ruim een minuut sloten Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk hun voorbereiding af op de wereldtitel in het zwaargewicht van boksbond WBC. De voormalige kickbokser en regerend kampioen uit Oekraïne keken elkaar nog maar eens diep in de ogen. Ze bleven ook rustig. Geen geschreeuw, getrek, geduw of zwaarder geweld. Dat zal zaterdag anders zijn in een tijdelijke arena tussen de verlichte piramiden van Gizeh. Dan moet het gebeuren in maximaal twaalf ronden van drie minuten.

