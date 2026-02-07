Mory Kromah is de nieuwe kampioen binnen de zwaargewichtdivisie van Glory. Naast de eer en de titel ontvangt de Guineeër 500.000 dollar aan prijzengeld van Glory. Dat bedrag wordt nog eens met 100.000 dollar verhoogt door sponsor RD Dubai.

Kromah kroonde zich zaterdagavond in het Gelredome te Arnhem tot de nieuwe kampioen binnen de zwaargewichtdivisie van Glory. De titel was vacant omdat The King of Kickboxing Rico Verhoeven eind 2025 besloot na ruim tien jaar afstand te doen van zijn troon bij Glory. Daarop besloot de kickboksorganisatie de titel te koppelen aan het toernooi Last Heavyweight Standing. De winnaar daarvan zou dus niet alleen de toernooiwinnaar worden, maar ook de titel binnen de gewichtsklasse.

De finale liep echter uit in een anticlimax. Nadat Kromah Michael Boapeah had verslagen in de kwartfinale en te sterk was voor Tariq Osaro in de halve finale, werd er geen finale meer gevochten. Kromah zou het in de finale opnemen tegen Miloš Cvjetićanin. Echter raakte de Serviër eerder op de avond geblesseerd aan zijn teen, die vermoedelijk gebroken is. Daardoor moest hij zich afmelden voor de finale en won Kromah automatisch het toernooi én de titel.

Prijzengeld

De finale-winst kreeg Kromah dus cadeau. Al had hij zich daarvoor wel flink in het zweet gewerkt tegen Boapeah en Osaro, die zich niet makkelijk gewonnen gaven. The Black Ghost zal binnenkort de kassa horen rinkelen. Dan krijgt hij namelijk 600.000 dollar (omgerekend 507.720 euro) bijgeschreven. Eerder liet hij al in gesprek met deze site weten waar hij dat bedrag aan gaat uitgeven.

De topkickbokser kreeg in 2025 een pittig auto-ongeluk te verduren. Daarbij raakte hij enkele tanden kwijt. "Misschien ga ik er nieuwe tanden van kopen", antwoordde Kromah dan ook eerder deze week op de vraag van Sportnieuws.nl waar hij het prijzengeld voor zou gaan gebruiken. Tijdens de persconferentie na afloop leek de kickbokser zich echter te hebben bedacht. De Guineeër gaf aan het geld eerst op de bank te zullen zetten om het na de Ramadan een