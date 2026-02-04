Mory Kromah heeft al een bestemming voor het prijzengeld dat hij zaterdag hoopt te pakken tijdens Glory 105 in Rotterdam. De geboren Nederlandse topkickbokser die uitkomt voor Guinee, wil maar één ding: die kampioensriem bij de zwaargewichten. De 500.000 euro die daar op staat is een mooie bonus die hij kan besteden aan de naweeën van een heftig ongeluk.

In 2025 verdween Kromah een tijd van de radar. Fans maakten zich zorgen om de publiekstrekker van Glory, en terecht. Hij kreeg een heftig auto-ongeluk en moest daar maanden van herstellen. In de eerste ronde van het Last Heavyweight Standing-toernooi bij Glory zaterdag is hij naar eigen zeggen helemaal fit en klaar om Michael Boapeah te pakken. Hij durft zelfs al voorbij het zwaargewichttoernooi te kijken.

Ramadan

"Als ik kampioen word, hoop ik Tarik Khbabez uit te dagen. Het lichtzwaargewichttoernooi is vlak na de strijd bij de zwaargewichten, al is de timing niet helemaal lekker. "Het wordt daarna druk, met ook de Ramadan", zegt Kromah tegen Sportnieuws.nl over het aanstaande islamitische 'feest'. "Ik moet goed met mijn team zitten en plannen wat mogelijk is."

500.000 euro

Maar eerst dus het Last Heayweight Standing in Ahoy Rotterdam. Daar moet hij, als hij kampioen wil worden, drie tegenstanders verslaan. De winnaar van het toernooi krijgt liefst 500.000 euro van Glory bijgeschreven. Wat hij er mee gaat doen? "Ik heb er eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. Ik zie het wel op mijn rekening verschijnen en dan kijk ik wel verder. Misschien ga ik er nieuwe tanden van kopen."

'Mijn mooie tanden, ik mis ze wel man'

Die zijn nodig vanwege het ongeluk dat hij kreeg vorig jaar. "Maar die SUV had meer schade dan ik, dat neem ik mee in mijn gevechten. Die auto had echt zware schade en ik had alleen een lip die open lag en ik was wat tanden kwijt. Mijn mooie tanden... Ik mis ze wel man." Ook geeft hij aan dat zijn lichaam 'op spanning' stond na de botsing, maar van al die klachten is niks meer over.

Glory 105: Last Heavyweight Standing Finals

Kromah vecht op de Last Heavyweight Standing Finals eerst tegen Boapeah. De Hagenaar moet invallen voor Antonio Plazibat, want de Kroaat trok zich geblesseerd terug uit de fight card. In een andere kwartfinale zag ook Tarik 'Cookie' Osaro zijn tegenstander veranderen. Nico Horta is ook geblesseerd en is vervangen door Nidal Bchiri.