Rico Verhoeven is plots opgedoken in een video van MMA-organisatie UFC. De zwaargewichtkampioen van Glory traint samen met UFC-zwaargewichtkampioen Tom Aspinall in aanloop naar diens partij op UFC 321.

Aspinall is een 32-jarige vechter uit Manchester die inmiddels zwaargewichtkampioen is in de UFC. De knokker was lange tijd interim-kampioen toen hij de Rus Sergej Pavlovich versloeg en hij was de eerste interim-kampioen ooit die zijn titel verdedigde. Dat gebeurde tegen Curtis Blaydes in Aspinall zijn thuisland. De Engelsman moest zijn interim-titel verdedigen, omdat de echte zwaargewichtkampioen, Jon Jones, niet tegen hem wilde vechten. Onlangs stopte Jones en dus werd Aspinall automatisch de officiële zwaargewichtkampioen. Die titel verdedigt hij zaterdag voor het eerst in de hoofdpartij van UFC 321 tegen de Fransman Cyril Gane.

Trainingspartner Rico Verhoeven

Aspinall trainde voor bijna elke partij in de UFC in goed gezelschap. Tijdens bijna elk trainingskamp komt Verhoeven een korte periode over als sparringspartner. Datzelfde doet Aspinall als de Nederlander moet vechten in Glory. De twee werken al lange tijd samen, maar Verhoeven dook nu plots op in een video van de UFC. De MMA-organisatie kwam Aspinall filmen ter promotie van zijn partij met Gane in Abu Dhabi, maar het mediateam stelde Verhoeven ook een paar vragen.

Verhoeven werd gevraagd naar de kwaliteiten van Aspinall nadat ze een training af hadden gewerkt. "Tom zijn talent is van een enorm hoog niveau. In boksen, in kickboksen, maar zeker in MMA. Hij is zo sterk en explosief van nature. Dat maakt hem heel erg speciaal en gevaarlijk. Het maakt niet uit waar dit gevecht naartoe gaat. Staand of op de grond. Hij gaat dit winnen. De lampen gaan uit bij zijn tegenstander."

Aspinall, die al sinds zijn jeugd getraind wordt door zijn vader, is ook dolgelukkig dat Verhoeven naar Engeland is gekomen om te helpen met trainen. "Hij brengt kennis die niemand anders in de wereld kan brengen. De beste sparringspartner die er is." Aspinall en Gane zullen tussen 23:00 en 00:00 uur Nederlandse tijd de kooi instappen tijdens UFC 321 in Abu Dhabi.