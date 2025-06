Rico Verhoeven zette donderdag voet op Amerikaanse bodem, maar de Glory-kampioen lijkt daar een niet heel warm welkom te hebben gekregen. Op beelden die via Instagram worden gedeeld, is te zijn dat het zwaargewicht met tape om zijn enkels en handen in een kofferbak wordt gegooid.

De lach van Verhoeven tijdens de actie verraadt al een hoop, want het zou gaan om een sketch. De Nederlandse vechter werd in de kofferbak gegooid door Eva en Javier Gabriels. Zij zijn een bekend TikTok-stel met om en nabij de drie miljoen volgers. Eva en Javier staan bekend om hun humoristische sketches en daarvoor is nu dus ook Verhoeven gestrikt. Het is nog niet bekend wanneer de video precies online zal komen.

In de video is te zien dat Verhoeven met tape om zijn enkels en handen in een kofferbak zit. Het lijkt hierbij te gaan om behind the scenes-beelden van de TikTok op het kanaal van de Gabriel's. Verhoeven krijgt ook nog tape op zijn mond, maar hij maakt zich niet al te druk.

Glory Kickboxing king Rico Verhoeven gagged and abducted by the Gabriels 😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/AfwCz36uV0 — Kayovid (@Kayovids) June 26, 2025

Orlando Engelaar

Op zijn Instagram laat Verhoeven ook beelden zien van zijn trip naar Los Angeles. Zo laat de vechter zien dat hij weer in training is. Hij traint zelfs samen met een voormalig Oranje-international. Op zijn Instagram laat Verhoeven zien dat hij traint met Orlando Engelaar, oud-voetballer van PSV, FC Twente en veertienvoudig Oranje-international. Te zien is dat de twee bezig zijn met een stevige work-out.

Dat Verhoeven en Engelaar samen trainen is niet heel opvallend, aangezien de oud-voetballer al jaren de manager is van de vechter. Het zwaargewicht van Glory is de grote ster van het managementkantoor SeiSei, waar Engelaar één van de oprichters van is.

i Engelaar Verhoeven

Bodybuilder

Ook deelt Verhoeven nog wat beelden van een ontmoeting met een van 's werelds grootste bodybuilders. Letterlijk en figuurlijk, want Martyn Ford is met bijna vijf miljoen volgers op Instagram naast bodybuilder ook acteur geworden. Zo speelde hij in de aankomende film Those About to Die en de serie The Sandman.