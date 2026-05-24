Elf rondes lang was Rico Verhoeven bezig aan het gevecht van zijn leven. De kickbokslegende hield wereldkampioen Oleksandr Usyk volledig in bedwang en stond op de rand van een van de grootste verrassingen in de boksgeschiedenis. Maar toen de scheidsrechter in de elfde ronde ingreep, was het sprookje in één klap voorbij.

"Het doet pijn", gaf Verhoeven eerlijk toe in het interview na afloop bij DAZN. "Het doet pijn omdat ik het gevoel had dat ik zo dichtbij was om de bokswereld op zijn kop te zetten." Even viel hij stil, gevolgd door een diepe, gefrustreerde zucht.

'Ik heb de wereld laten zien dat ik écht kan boksen'

De interviewster liet er geen twijfel over bestaan wat de bokswereld wil. "Iedereen met wie ik heb gesproken voelt hetzelfde. We willen je weer terugzien in de ring." Verhoeven aarzelde geen moment. "Ja, honderd procent. Ik blijf. Ik ben hier om te blijven."

"Ik denk dat ik de wereld heb laten zien dat ik écht kan boksen", gaat de Nederlander verder. Zelfs als kickbokser zeiden ze: Wie is die gast? Hij kan niks. Tot misschien ronde vier of vijf. Maar ik denk dat we na vier of vijf rondes behoorlijk gelijk stonden op de scorecards. Dus ik denk dat dat op zichzelf al een krankzinnige prestatie was. Maar alsnog voelde het alsof ik zó dichtbij de winst was. Maar ja, het is wat het is."

Rematch tegen Usyk?

Verhoeven maakte zoveel indruk dat de roep om een rematch direct na afloop al luid klonk. Organisator Turki Al Sheikh liet al weten een nieuwe partij te willen, ditmaal in Nederland. Verhoeven reageerde voorzichtig. "Ik beslis het niet. Dat ligt aan de organisatie. We zullen zien."

Team Rico Verhoeven is trots

Verhoeven veroverde veertien wereldtitels als kickbokser voordat hij vorig jaar de overstap naar het boksen maakte. Dat hij Usyk, die de afgelopen jaren iedereen versloeg, zo lang in bedwang kon houden, had vrijwel niemand verwacht. Trainer Peter Fury zag het van dicht bij en was diep onder de indruk. "Wat een optreden. Hij heeft iedereen trots gemaakt."

