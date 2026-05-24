Wat een gevecht legden Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk op de mat in Egypte. De koning van het kickboksen blijkt ook een geweldige bokser te zijn. Helaas kwam hij net tekort tegen Usyk. Verhoeven was trots, maar had eveneens kritiek op de referee.

Rico Verhoeven is er niet in geslaagd in korte tijd geschiedenis te schrijven als bokser. De voormalige kickbokser bood Oleksandr Usyk meer dan goed partij, maar kon de onbetwiste zwaargewichtkampioen niet onttronen in hun gevecht om de wereldtitel van de prestigieuze bond WBC. Vlak bij de verlichte piramiden van Gizeh ging hij in de elfde van twaalf ronden naar de grond, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde.

Rico Verhoeven wilde blijven vechten

En dat is precies het pijnpunt bij de Brabantse vechtmachine. Hij vond dat de referee die elfde ronde niet voortijdig had moeten besluiten. Verhoeven wilde de ronde uitvechten, zo gaf hij aan in het interview na zijn nederlaag.

"Ja, natuurlijk, ik vond dat hij te snel besloot om te stoppen", aldus Verhoeven, die verloor op technische knock-out. "Hij weet dat we aan het einde van de ronde zijn. Of laat me echt knock uit gaan, of laat ons doorgaan tot de bel klinkt. Maar ik ben blij dat ik deze kans kreeg."

Turki Al Sheikh

Vervolgens blikte Verhoeven vooruit naar zijn nabije toekomst als bokser. "Ik hoorde Turki Al Sheikh zeggen dat hij een rematch wil. Maar ik beslis het niet. Dat ligt aan de organisatie. We zullen zien."

Turki Al Sheikh is een Saoedische zakenman, die een dikke vinger in de pap heeft bij het opzetten van deze boksclash. Het verhaal gaat dat acteur Jason Statham, een vriend van Verhoeven, Al Sheikh op het idee bracht om Usyk in de ring te brengen voor een crossover-fight met Verhoeven. De Saoedische topman gaf aan een nieuwe partij tussen Usyk en Verhoeven te willen, ditmaal in Nederland.

Dichtbij

Verder zei Verhoeven nog dit: "Ik was zo dichtbij. Ik denk dat we evenveel punten bij elkaar hadden gebokst. Ik ben erg trots. En ik dank iedereen die is gekomen. Kijk daar nou eens naar. We zijn bij de piramides. Vanavond hebben we allemaal geschiedenis geschreven. Bedankt iedereen, mijn vriend Jason Statham, de bond WBC, meneer Usyk die het gevecht heeft geaccepteerd. Hopelijk kan de bokswereld me nu omarmen als boker. Het is geweldig om hier te zijn."

Spektakel

De 37-jarige Verhoeven maakte een spectaculaire entree, begeleid door mannen en vrouwen met fakkels en gekleed als oude Egyptenaren. Hij koos meteen voor de aanval en kreeg het publiek mee. "Let's go Rico", zongen veel van de toeschouwers in de tijdelijke arena.

Maar in de vierde ronde moest de Nederlander ook flinke klappen incasseren. Daarna ging het gevecht redelijk gelijk op. Soms leek Verhoeven de overhand te hebben, dan beet Usyk weer van zich af. In de elfde ronde sloeg de bokser uit Oekraïne toe. Hij sloeg zijn tegenstander met een rechtse opstoot naar de grond. Verhoeven probeerde nog door te gaan, maar de scheidsrechter besloot het gevecht te beëindigen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover