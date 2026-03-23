Rico Verhoeven heeft een bizarre onthulling gedaan over zijn volgende uitdaging in de vechtsportwereld. Het zwaargewicht onthult dat hij ook een aanbod kreeg van de promotie van Jake Paul en dat hij daar veel meer geld kon verdienen. Verhoeven vond het echter belangrijker dat hij zijn woord al aan een andere partij had gegeven en sloeg het aanbod af.

Het verhaal rondom Verhoeven begon allemaal toen hij eind 2025 officieel bekend maakte dat hij zou stoppen als kampioen bij Glory. Na die aankondiging kreeg de vechter meerdere aanbiedingen voor een nieuwe stap in de vechtwereld. Zo onthulde hij al dat de MMA-organisatie UFC hem een partij aanbood tegen zwaargewicht en KO-machine Derrick Lewis. Dat aanbod wees Verhoeven echter af, omdat er meerdere andere aanbiedingen op tafel lagen.

Wedstrijd tegen Usyk

Zo sprak hij ook met de steenrijke Saudische bokspromotor Turki Alalshikh. In eerste instantie lag in die gesprekken een bokspartij tussen Verhoeven en Anthony Joshua op tafel. Dat bevestigde het management van de Nederlander. Die partij werd echter niet gemaakt, omdat Joshua na zijn KO-zege tegen Jake Paul een auto-ongeluk kreeg waarbij twee van zijn teamleden overleden. Het Britse zwaargewicht wees de partij af en dus werd Verhoeven direct gekoppeld aan Oleksandr Usyk voor een gevecht om de wereldtitel.

In gesprek met ex-UFC-vechter Chael Sonnen vertelt Verhoeven echter dat hij na het aanbod van Alalshikh nog een zeer opvallend aanbod kreeg. Die aanbieding kwam vanuit Most Valuable Promotions (MVP), de bokspromotie van Jake Paul. De verloofde van Jutta Leerdam bood met zijn bedrijf Verhoeven een MMA-partij tegen oud-UFC-kampioen Francis Ngannou aan. Voor die wedstrijd zou de Nederlander een stuk meer geld krijgen, dan voor het duel met Usyk. Toch zei Verhoeven 'nee'.

'Mijn woord is mijn alles'

De reden dat Verhoeven 'nee' zei, zijn zijn principes. De King of Kickboxing had al een mondeling akkoord met Alalshikh over de bokswedstrijd tegen Usyk. Voor Verhoeven is zijn woord een van de belangrijkste dingen die hij iemand kan geven. "Mijn woord is mijn alles", zegt Verhoeven tegenover Sonnen en dus wees hij het aanbod van MVP af. Daardoor staat de Nederlander op 23 mei tegenover Usyk voor een strijd om de wereldtitel. Het strijdtoneel: een boksring tussen de piramides van Gyza in Egypte.