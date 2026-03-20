Oleksandr Usyk is vol in training voor zijn bokswedstrijd tegen Rico Verhoeven en daarvoor heeft hij zwaar geschut binnen gebracht. Inmiddels is Anthony Joshua, de man die Jake Paul knock-out sloeg, ingevlogen om de wereldkampioen te helpen met zijn voorbereiding.

Usyk en Verhoeven nemen het op 23 mei tegen elkaar op in Egypte tussen de piramides. De Oekraïner zet al zijn wereldtitels op het spel en dus kan de Nederlander een gigantische mijlpaal in zijn loopbaan bereiken als hij deze partij wint. Verhoeven liet al zien dat hij vol in training zit, maar ook Usyk zit dus duidelijk niet stil. Hij heeft zelfs Anthony Joshua in laten vliegen en het Britse zwaargewicht kent Verhoeven goed.

Anthony Joshua

In eerste instantie was het namelijk de bedoeling dat Verhoeven het tegen Joshua op zou nemen. Na diens knock-out tegen Jake Paul leek hij snel klaar om te vechten tot een vreselijk auto-ongeluk roet in het eten gooide. Twee stafleden van het team van Joshua overleden tijdens de crash en de Brit was mentaal en fysiek niet meer in staat om tegen Verhoeven te vechten. Uiteindelijk werd de partij dus aan Usyk gegeven, waardoor Verhoeven nu voor de wereldtitel knokt.

Joshua heeft voorlopig nog geen comeback-gevecht en focust ook niet op een directe terugkeer in het boksen. Daardoor blijft zijn knock-out over Jake Paul dus zijn laatste partij. De verloofde van Jutta Leerdam weerde zich kranig en hield lang stand tegen de Brit, tot hij in ronde zes na een harde klap naar het canvas ging. Paul hield uiteindelijk een zware blessure over aan de partij, want hij moest zijn kaak laten opereren.

Qua training is Joshua dus wel weer bezig in combinatie met Usyk. Het is niet bekend hoe lang de Brit aan zal sluiten bij het trainingskamp van de Oekraïense wereldkampioen. Usyk en Joshua trainden samen op krachtsgebied en verschillende techniekoefeningen. Sparringsbeelden zijn nog niet opgedoken. De kans is aanwezig dat de twee wel sparringsessies hebben gedaan, maar dat Usyk deze beelden niet uit laat lekken om Verhoeven geen tactisch voordeel te geven.