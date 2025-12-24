Een opvallende onthulling van UFC-vechter Derrick Lewis. De 40-jarige Amerikaan zegt dat hij tegen Rico Verhoeven zou vechten, maar dat de Nederlander het gevecht heeft afgewezen. Het management van Verhoeven reageert daar nu op bij Sportnieuws.nl.

Verhoeven was tot voor kort dé kampioen bij de zwaargewichten van Glory. The King of Kickboxing heeft na twaalf jaar van alleenheerschappij zijn titel afgestaan. De 36-jarige topvechter wilde zich richten op andere disciplines, zoals MMA of boksen. Eén van de bekendste vechters van MMA-organisatie UFC is Lewis, die een opvallende belofte kreeg.

"Ik probeer verdomme al een gevecht te vinden sinds juli", zegt Lewis in zijn eigen nieuwe podcast The Beast and Cowboy. "Mijn laatste gevecht eindigde in dertig seconden, dus ik dacht dat ze me snel iets nieuws zouden geven. Toen zeiden ze: we hebben iets groots voor jou in petto. Je moet gewoon afwachten."

'Hoe heet hij ook alweer?'

"Ze waren aan het uitzoeken wie het was", gaat Lewis verder. "Eerst moest het zo'n gast van Glory zijn, hun kampioen. Hoe heet hij ook alweer? Rico Verhoeven. Het moest tegen hem gebeuren, maar hij wees het gevecht af."

Sportnieuws.nl vroeg het management van Verhoeven om een reactie. "Wij hebben Derrick niet afgewezen. In het proces kwamen andere zaken in een stroomversnelling. Dat pad volgen we nu. We hebben heel veel gesprekken en aanbiedingen gehad van diverse organisaties. Dat proces loopt nog steeds. Dat is wat ik er nu over kan zeggen." Daarmee bevestigt het team wel dat er een aanbieding van de UFC ligt.

Lewis is een echte veteraan binnen de UFC, die in de top tien staat van de ranglijst. Hij heeft de meeste knock-outs (16) in de geschiedenis en er is maar één MMA-artiest met meer gevechten in de UFC. De teller van Lewis staat op 30. Hij gaat het nu opnemen tegen Waldo Cortes-Acosta bij UFC 324.

Ander gevecht voor Rico Verhoeven

Verhoeven neemt het mogelijk op tegen voormalig wereldkampioen Anthony Joshua in de boksring. De Engelsman heeft heel recent Jake Paul nog verslagen in een partij. De verloofde van Jutta Leerdam hield daar een gebroken kaak aan over. Overigens vierden Paul en Leerdam afgelopen jaar nog oud & nieuw bij Verhoeven thuis.