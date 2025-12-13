Miloš Cvjetićanin heeft wederom genadeloos uitgehaald bij Glory. De Serviër sloeg Cem Caceres opnieuw knock-out in de eerste ronde. Een rechterhoek ingeleid door een opstoot maakte vroegtijdig een einde aan het gevecht.

Cvjetićanin timmert hard aan de weg bij Glory. Het lichtzwaargewicht verloor dit jaar slechts één van zijn zeven partijen. De andere zes won hij overtuigend. Afgelopen juni stond de Serviër tegenover de Turks Nederlandse Caceres. Dat gevecht duurde niet lang. In de eerste ronde deelde Cvjetićanin een technische knock-out uit en brak Caceres' neus.

Caceres hoopte tijdens Glory Collision 8 op een revanche tegen de Servische opponent, maar Cvjetićanin had andere plannen. De Serviër zorgde er opnieuw voor dat het gevecht een vroegtijdig einde kende. Met een opstoot leidde Cvjetićanin een rake rechterhoek op Cacerec' kaak in, waarna Caceres naar het canvas ging. De pijn op het gezicht van de Turks Nederlandse kickbokser spatte er vanaf.

Terugkeer Antonio Plazibat en Errol Zimmerman

Na de laatste twee partijen van de avond zal duidelijk worden welke twee deelnemers een wildcard zullen ontvangen voor de finale van het zwaargewichttoernooi Last Heaveyweight Standing, dat afgelopen april van start ging. De kanshebbers zijn onder anderen de Kroaat Antonio Plazibat, die na een lange blessure weer terugkeert in de ring bij Glory, en de Algerijn Nordine Mahieddine. Zij zullen voor de derde keer tegenover elkaar staan. Tijdens de eerdere ontmoetingen wonnen beide heren allebei een keer.

Ook Errol Zimmerman is eindelijk weer te bewonderen in de ring. De man, die in 2012 Rico Verhoeven razendsnel knock-out sloeg, viert zijn terugkeer na tien jaar absentie. Hij neemt het tijdens de voorlaatste partij op tegen Alex Simon - alias The Spartan - uit Australië. De winnaars van deze partijen ontvangen een ticket voor de Last Heavyweight Standing-finale in februari 2026 (Glory 105).