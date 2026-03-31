Mory Kromah heeft zijn eerste titelverdediging als zwaargewichtkampioen bij Glory gepland staan. De knokker is begonnen aan zijn trainingskamp en doet het kamp samen met voormalig UFC-kampioen Cyril Gane in Frankrijk.

Na het vertrek van Rico Verhoeven als zwaargewichtkampioen van Glory pakte Kromah in februari de titel bij de organisatie op. De knokker, die onder de vlag van Guinnee vecht, won het Last Heavyweight Standing-toernooi en is daarmee de nieuwe kampioen. Op zijn Instagram vertelt Kromah nu dat hij een nieuw gevecht gepland heeft. Glory heeft nog niet bekend gemaakt wanneer en tegen wie de Amsterdammer voor de eerste keer zijn titel zal verdedigen.

Cyril Gane

Het trainingskamp van Kromah is in ieder geval begonnen en dat kamp werkt hij gedeeltelijk af in Frankrijk. Daar traint hij samen met de Franse MMA-vechter Cyril Gane. Bon Gamin werd in 2021 interim-kampioen van de UFC, maar definitief kampioen werd hij nog niet. Hij verloor voor de 'echte titel' van Francis Ngannou en Jon Jones en in oktober 2025 verprutste hij ook zijn derde kans door huidig kampioen Tom Aspinall in de ogen te prikken, waardoor het gevecht zonder winnaar eindigde.

Aspinall heeft dermate veel last van zijn oog, dat hij voorlopig zijn titel niet kan verdedigen. Daarom krijgt Gane een nieuwe kans op de titel. Tijdens de White House-kaart van de UFC op 14 juni vecht de Fransman opnieuw voor de interim-titel. Zijn tegenstander is dit keer Alex Pereira. De oud-lichtzwaargewicht- en ex-middelgewichtkampioen van de UFC kan de eerste vechter worden die in drie gewichtsklasses kampioen wordt.

Nederlandse trainingsparnters

Ook Pereira traint al een tijd met een Nederlander. UFC-vechter Yousri Belgaroui is al jaren sparringspartner van de Braziliaan, die traint in Amerika. De Amsterdammer helpt Pereira ook richting zijn zwaargewichtdebuut, zo meldde hij al.

Verhoeven zelf is ook geen onbekende naam in de UFC. Zo wilde de organisatie hem graag binnen halen nadat hij Glory verliet, maar wees het zwaargewicht een aanbod om tegen Derrick Lewis te vechten af. Verhoeven hielp ook huidig UFC-kampioen Aspinall in de training richting zijn partij met Gane, die helaas afliep als 'no contest