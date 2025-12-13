Chico Kwasi heeft verloren van Teodor Hristov in het weltergewichttoernooi bij Glory Collision 8. De wereldkampioen, die in februari dit jaar nog met gemak won van Hristov, was niet opgewassen tegen de Bulgaarse kickbokser.

Kwasi leek de favoriet om het toernooi te winnen, maar daar dacht Hristov duidelijk anders over. De twee stonden in februari dit jaar nog tegenover elkaar tijdens een titelgevecht van vijf ronden. Toen kwam Kwasi ongeschonden uit de strijd. De Purmerender liet tijdens de persconferentie daags voor het gevecht dan ook weten Hristov als een van zijn makkelijkste opponenten te beschouwen.

Deukje in zelfvertrouwen

De verliespartij heeft geen gevolgen voor de wereldtitel van Kwasi, omdat het geen titelgevecht was. Maar het zal ongetwijfeld een deukje in Kwasi's zelfvertrouwen hebben opgeleverd. Hristov zal later op de avond opnieuw in actie komen tijdens de finale van het toernooi. Daar zal hij voormalig kampioen Endy Semeleer, die Don Sno eerder op de avond versloeg, treffen.

Overstap naar hogere gewichtsklasse

Kwasi werd als wereldkampioen in het weltergewicht logischerwijs gezien als de favoriet om het toernooi te winnen. Er werd dan ook veelal gespeculeerd over een mogelijke overstap van de wereldkampioen naar een hogere gewichtsklasse: de middengewicht-divisie van Glory. Zelf bevestigde Kwasi eerder in gesprek met deze site die overstap wel te zien zitten. Hij zou het in die divisie graag op willen nemen tegen wereldkampioen Donovan Wisse.

Toernooien

Naast het weltergewichttoernooi vindt er tijdens Glory Collision 8 ook een lichtzwaargewichttoernooi plaats. Bovendien zal na de laatste twee partijen van de avond duidelijk worden welke twee deelnemers een wildcard zullen ontvangen voor de finale van het zwaargewichttoernooi Last Heaveyweight Standing, dat afgelopen april van start ging. Routiniers Antonio Plazibat en Errol Zimmerman maakten grote indruk en grepen de laatste tickets.