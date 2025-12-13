Rico Verhoeven deed onlangs afstand van zijn wereldtitel en stopte bij kickboksorganisatie Glory. Hij blijft actief in de sport, maar op welke manier precies is nog onduidelijk. Toch doet hij nu een belofte over zijn toekomst.

Ruim tien jaar was Verhoeven ongenaakbaar bij Glory. Badr Hari, Levi Rigters, Jamal Ben Saddik en andere zwaargewichten lukten het niet om The King of Kickboxing te onttronen. Afgelopen maand verbaasde Verhoeven vriend en vijand met zijn plotselinge keuze om afstand te doen van zijn troon.

Afscheidsgevecht

Oud-voetballer Andy van der Meijde sprak met Sportnieuws.nl over het afscheid van Verhoeven. "Dat moet wel eigenlijk, hè?" antwoordt Van der Meijde op de vraag of hij denkt dat de 36-jarige nog een laatste keer in actie zal komen bij Glory tijdens een afscheidspartij. "Hij moet eigenlijk wel terugkomen voor zijn fans. Nog een wedstrijd even laten zien dat hij de baas is en dan stoppen. Maar hij heeft sowieso respect, want hij heeft al die jaren laten zien dat hij de baas was."

Verhoeven reageert vervolgens zelf op het interview en doet een belofte aan de oud-voetballer en realityster. "Voor jou altijd", richt hij zich tot Van der Meijde onder het Instagram-bericht van Sportnieuws.nl. "Legend", is het antwoordt van Van der Meijde.

Verhoeven zei eerder al dat hij blijft kickboksen op hoog niveau. Bij Radio 538 lichtte hij zijn besluit toe om afstand te doen van zijn wereldtitel zwaargewicht bij Glory. "Ik kan niet al te veel verklappen, maar ik ben in gesprek met verschillende partijen en jullie gaan me zeker nog zien op grote podia", aldus de kickbokser die na 4418 dagen (twaalf jaar) vrijwillig zijn wereldtitel heeft opgegeven.

'Ik heb iedereen verslagen'

"Ik wil altijd dingen doen die niet in mijn comfortzone zitten, dat ik de uitdaging blijf voelen en dat ik de spanning blijf voelen", zei Verhoeven. "Dat is er bij Glory niet meer. Ik heb met iedereen gevochten en iedereen verslagen, dan is het goed geweest. Ik heb een aantal jaren geleden op een briefje mijn doelen geschreven en een van die doelen was stoppen als wereldkampioen kickboksen. Ik ben er trots op dat me dat is gelukt", aldus de kickbokser, die ook nog volop aan het acteren is in films en dat naar eigen zeggen blijft doen.

