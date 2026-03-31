Mory Kromah weet tegen wie hij het op zal nemen in zijn eerste titelverdediging in het zwaargewicht. De knokker uit Guinee neemt het op tegen Milos Cvjeticanin, een partij die er eigenlijk eerder al had moeten komen.

Kromah pakte in februari de zwaargewichttitel door het Last Heavyweight Standing-toernooi te winnen. De in Amsterdam geboren vechter won tijdens het toernooi van Michael Boapeah en Tariq Osaro en stond daarom in de finale. Daarin zou hij eigenlijk tegen Cvjeticanin moeten vechten, maar die partij ging niet door. De Serviër had aan zijn eerste twee partijen een voetblessure overgehouden en mocht van de dokter niet vechten. Daarmee werd Kromah officieel kampioen van de divisie.

Rico Verhoeven en Cyril Gane

Daarmee is Kromah de opvolger van Rico Verhoeven. Het kickboksicoon maakte na jaren de titel te hebben gehouden bekend dat hij Glory zou verlaten. Die keuze maakte hij in november vorig jaar. Daarna zocht hij maanden naar een nieuwe uitdaging, maar die vond hij. Op 23 juni neemt Verhoeven het op tegen Oleksandr Usyk in een strijd om de wereldtitel in het boksen.

Kromah neemt het nu dus wel op tegen Cvjeticanin in een partij om de titel. De knokker die voor Guinee uitkomt is al bezig met zijn trainingskamp en doet dat gedeeltelijk in Frankrijk. Daar traint hij samen met de Franse MMA-vechter Cyril Gane. De Fransman vecht tijdens de White House Card van de UFC in juni voor de vierde keer in zijn loopbaan om de zwaargewichttitel. Dit keer tegen Alex Pereira voor de interim-titel, aangezien de geblesseerde Tom Aspinall nog altijd de kampioen is.

Milos Cvjeticanin

Cvjeticanin versloeg tijdens het Last Heavyweight standing-toernooi Sofian Laïdouni en Anis Bouzid, waarna hij dus geblesseerd raakte en de finale niet kon vechten. De Serviër vocht eerder ook op het lichtzwaargewicht, maar gaat nu dus op voor de titel een divisie hoger. Op lichtzwaargewicht vocht Cvjeticanin eerder al tegen Kromah in 2024. Die partij werd op punten gewonnen door de in Amsterdam geboren Kromah. Op 13 juni vindt het titelgevecht tussen de twee plaats in Rotterdam Ahoy tijdens Glory Collision 9.