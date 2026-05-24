De steenrijke bokspromotor Turki Alalshikh wil Rico Verhoeven dolgraag een rematch geven tegen Oleksandr Usyk. Ook de geldschieter achter het evenement bevestigt dat het een slecht einde van het gevecht was.

In de vechtsportwereld is bijna iedereen het met elkaar eens. De scheidsrechter maakte te vroeg een einde aan de partij tussen Usyk en Verhoeven. Veel mensen vonden dat de Nederlander aan het winnen was bij het ingaan van de elfde ronde. In die ronde werd Verhoeven tegen het canvas aangeslagen door Usyk. De Nederlander stond echter op en kon verder vechten, maar na een paar klappen en met nog enkele seconden te gaan voor de bel, stopte de scheidsrechter het gevecht.

Turki Alalshikh

Alles en iedereen was woedend en ook het team van Verhoeven was het er niet mee eens. Zijn manager diende direct protest in tegen de beslissing. Het lijkt erop dat uit dit protest hooguit een rematch tussen Usyk en Verhoeven kan komen. Alalshikh, de bekende bokspromotor/geldschieter en maker van de partij in Egypte, liet na de wedstrijd al snel weten dat hij in ieder geval oren heeft naar een tweede partij tussen Usyk en Verhoeven.

Alalshikh ging na de partij vol achter Verhoeven staan. "Ik vond dit een slechte beslissing van de scheidsrechter. Ik wil in de toekomst een rematch zien. Ik vond dat Rico bij het ingaan van ronde elf vier punten voorsprong had. Usyk was hem knock-out aan het slaan, maar ik had nog een ronde willen zien. Maar ik ga Rico zeker nog een gevecht geven, daar ga ik mijn best voor doen", was Alalshikh duidelijk. Tegenover internationale media zou hij zelfs nog gespeculeerd hebben om de rematch in Nederland plaats te laten vinden.

Agit Kabayel

Voor die rematch lijkt Verhoeven nog wel even te moeten wachten, want Alalshikh wil eerst een andere partij maken voor Usyk. Dat is de wedstrijd tegen de Duitser Agit Kabayel. Hij is op dit moment de nummer twee van de rankings achter de Oekraïener. Kabayel werd na de wedstrijd ook de ring ingestuurd om een face-off met Usyk te doen. Daardoor lijkt een partij met de Duitser het meest waarschijnlijke voor Usyk, maar daarna lijkt Verhoeven weer aan de beurt.

