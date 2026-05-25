Het team van Rico Verhoeven heeft nog helemaal niets vernomen nadat zij protest hebben ingediend na het veelbesproken titelgevecht tegen Oleksandr Usyk.

De bokswereld was in rep en roer na het veelbesproken gevecht tussen Verhoeven en Usyk. Tussen de piramides in Egypte bokste Verhoeven zaterdag pas zijn tweede professionele wedstrijd in zijn loopbaan. Hij nam het gelijk op tegen de wereldkampioen en een van de beste boksers ooit. Echter verraste Verhoeven vriend en vijand door lang de bovenliggende partij te zijn in zijn partij tegen Usyk.

Geen reactie op protest

Toch ging het vlak voor het einde van de elfde ronde mis voor Verhoeven. Zijn Oekraïense tegenstander gaf hem een rechtse directe, waarna de scheidrechter de Brabander acht seconden gaf. Verhoeven krabbelde op, maar de offcial besloot toch de overwinning aan Usyk te geven wegens een technische knock out.

Direct na die beslissing ontstond er veel commotie. "Laat me deze partij gewoon uitvechten", verklaarde Verhoeven na de partij. Zijn team diende zelfs een officiële klacht in bij de organisatie. Maar twee dagen nadien hebben zij nog helemaal geen respond.

"Nog geen reactie tot op heden. Zelfs geen ontvangstbevestiging", verklaarde Verhoevens manager Karim Erja aan De Telegraaf. Hij vervolgt met de beweegreden achter het protest. "Wij hebben bezwaar aangetekend bij de Middle East Professional Boxing (MEPB) commission. Het uiteindelijke doel is dat er objectief wordt vastgesteld of de stoppage volgens de regels is verlopen. Als blijkt dat het gevecht inderdaad ná de bel is gestopt, dan vinden wij dat de uitslag niet zomaar in stand kan blijven en opnieuw beoordeeld moet worden. En los daarvan vinden wij dat een rematch in dat geval de enige logische en sportieve uitkomst zou zijn." Verhoevens trainer Dennis Krauweel denkt het ook het zijnde van: "Dit is een grote schande. Dit is een dieptepunt voor het boksen."

'Ik wilde gewoon niet dat het saai was voor jullie'

Ondertussen steek Usyk op Instagram de draak met mensen die zijn overwinning onterecht vind. Zo plaatst hij een foto waarop hij de titelbelt draagt. Hij schrijft erbij: "Ze zeggen dat het spannend was om mijn gevecht tegen Rico te kijken. Ik wilde gewoon niet dat het saai was voor jullie, kom op."

