Het was een van de meest spraakmakende duels uit de vechtsportgeschiedenis: Rico Verhoeven tegen Oleksandr Usyk voor de piramides van Gizeh. De Nederlander bood de Oekraïner geweldig partij, maar verloor na een spraakmakend moment in de elfde ronde. Terug in Nederland kreeg hij een veelbesproken beslissing weer onder ogen.

"Ik heb er wel eens beter uitgezien, maar voel me wel fantastisch", vertelt Verhoeven als hij onder luid applaus aanschuift aan de talkshowtafel van Eva Jinek. "Voor mijn gevoel heb ik geschiedenis geschreven."

Het verhaal is bekend: Verhoeven maakte na meer dan tien jaar zijn rentree in de boksring en maakte het Usyk enorm lastig. De Oekraïner verloor nog geen enkel boksduel, maar leek serieus te moeten vrezen voor een sensationele zege van Verhoeven. Die kwam er niet door een merkwaardige gebeurtenis aan het eind van de elfde ronde.

Rico Verhoeven ziet beslissende beelden

In de voorlaatste ronde kreeg Verhoeven een enorme tik van Usyk. Daar moest de Brabander uiteraard even van bekomen. Terwijl de beelden worden vertoond in de uitzending, geeft Verhoeven commentaar. "Ik maak een fout, word een paar keer geraakt. Balen, ga staan. Mijn bitje viel uit, dus ik liet dat zien."

Verhoeven was dus van plan om gewoon door te vechten, maar daar stak de scheidsrechter van dienst een stokje voor. De vechtsporter krijgt de veelbesproken beelden onder ogen en geeft zijn gesprek met de scheidsrechter prijs. "Ik zeg: wat doe je? Het is over. Hoezo? Dat is voor jou beter. Heel raar", zo vindt Verhoeven.

Niet alleen het besluit om de wedstrijd te beëindigen valt niet goed bij Verhoeven, maar ook een andere actie van de scheidsrechter kon de Nederlander niet waarderen. Normaal gesproken krijgt een bokser acht tellen om te herstellen van een zware klap, maar volgens Verhoeven begon de arbiter meteen bij 'vier' met tellen.

Rico Verhoeven hoopt op reactie

Verhoeven en co beklaagden zich bij de boksbond, maar daar kregen zij nog geen enkele reactie op. Onze landgenoot hoopt dat hij toch nog wat hoort, al hoeft hij niet ineens de overwinning toegewezen te krijgen. "Het is meer dat ik het gedaan heb omdat ik rechtvaardigheid wil. Zeg gewoon: sorry Rico, je had gelijk. Onze mensen hadden het anders aan moeten pakken. Die wedstrijd heeft dan 'tussen haakjes' niet plaatsgevonden, er is dan geen winnaar en geen verliezer."

Ondanks de zure nasmaak van het gevecht is Verhoeven trots op zijn prestatie. "Ik stond daar tegenover de allerbeste bokser ter wereld, misschien wel ooit. Voor de mensen ben ik de kampioen. Ik ben de ongekroonde koning."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover