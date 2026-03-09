Reinier de Ridder verloor zaterdagnacht zijn tweede partij in de UFC tegen Caio Borralho. Achteraf baarde een teamgenoot opzien met een opvallende Instagram-story, waarin de Nederlandse knokker breed lachend te zien was.

De Ridder ging zaterdagnacht voor zijn vijfde overwinning in de UFC in zijn partij tegen Borralho. De Nederlander wilde terugkomen na zijn eerste verlies tegen Brendan Allen in oktober 2025, maar dat mislukte. De Ridder kwam niet in zijn eigen spel, had moeite met dichtbij Borralho komen en moest constant op afstand vechten, waardoor zijn stoten en trappen niet de impact hadden die hij wilde. Alle juryleden gaven uiteindelijk drie rondes aan Borralho, waardoor de Nederlander met lege handen achterbleef en duidelijk is verslagen door de Braziliaan.

Sinds zijn eerste UFC-verlies tegen Allen traint De Ridder vast bij de gym Kill Cliff FC van de Nederlandse coach Henri Hooft. Daarvoor verhuisde hij van Breda naar Florida waar hij nu vast woont met zijn gezin. Voor Kill Cliff FC was het verlies van De Ridder een dieptepunt, maar er was ook zeker een hoogtepunt. Gregory Rodrigues, de Braziliaanse teamgenoot van De Ridder, won zijn partij wel op UFC 326. Hij sloeg Bruno Ferreira op een spectaculaire manier knock-out en komt daardoor in de buurt van De Ridder op de middelgewichtranglijst.

'Niet eens een schrammetje'

Een dag na de partij was De Ridder te zien op een Instagram-story van zijn ploeggenoot Aung La Nsang. Samen met zijn andere teamgenoot Rodrigues vloog de Nederlander terug naar de Florida, waar hun gym gevestigd is. La Nsang plaatste een story van Rodrigues en De Ridder, allebei breed lachend. Bij de video stond de tekst: 'Niet eens een schrammetje', doelend op de nauwelijks aangetaste gezichten van de vechters.

Een opvallende, maar wel kloppende uitspraak van La Nsang. De Ridder leek in zijn gezicht nauwelijks verwondingen te hebben, terwijl Borralho wel wat wondjes bij bijvoorbeeld zijn oog had. Toch is de story ook opvallend te noemen, want De Ridder verloor wel al zijn rondes tijdens het gevecht op UFC 326. Verwondingen of niet, de Nederlander moet terug naar de tekentafel om zich op te laden en voor te bereiden op een volgende partij.