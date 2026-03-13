Oleksandr Usyk staat deze maand op de cover van de Vogue in zijn thuisland Oekraïne. In dat magazine geeft de zwaargewichtkampioen een interview richting zijn partij met Rico Verhoeven. De Nederlander vindt het interview zelf in ieder geval ook leuk.

Usyk is op dit moment vol in voorbereiding op zijn gevecht met Verhoeven op 23 mei in Egypte. Tussen die trainingen door had hij echter tijd voor een covershoot en een interview met het bekende magazine Vogue. Het Oekraïense zwaargewicht liet zichzelf voor de cover fotograferen in een roze zwembroek, terwijl hij zijn kampioensriem om zijn middel heeft. Het is precies de kampioensriem die op het spel staat tijdens de partij met Verhoeven. Bij winst is die riem dus voor de Nederlander. Usyk verloor echter nog nooit in zijn carrière en dus staat Verhoeven voor een van de grootste uitdagingen uit zijn loopbaan.

Openhartige verhalen van Usyk

In gesprek met Vogue gaat Usyk in op zijn rol in Oekraïne. De zwaargewichtkampioen wordt daar als een rolmodel gezien voor jonge boksers, maar ook voor soldaten aan het front en hij is erg trots en zuinig op die positie. Na zijn tweede gevecht tegen Anthony Joshua kreeg Usyk bijvoorbeeld een video te zien van soldaten die aan het front zijn overwinning vierden. "Toen voelde ik weer dat ik iets belangrijks aan het doen ben", legt Usyk zijn gevoel bloot.

Usyk laat ook weten dat hij door de adrenaline bijzonder lang wakker blijft na een gevecht. Zo is hij na sommige gevechten wel dertig uur achter elkaar wakker. "Je bent dan wel moe, maar je kan niet rusten. Op die dagen wil ik alleen mijn vrouw zien. Haar aanwezigheid helpt mij rustig worden. Ik zou ook niet weten wat voor persoon ik zou zijn zonder mijn vrouw. In ieder geval een stuk agressiever. Zij is het licht dat in mijn ogen zit", vertelt Usyk in een prachtige ode aan zijn vrouw Yekaterina Usyk.

Rico Verhoeven

Ook Verhoeven is onder de indruk van de cover en het verhaal van Usyk. De Nederlandse ex-Glory-kampioen liet op de Instagram-post van zijn opponent een like achter.