Fabio Wardley is 'extreem teleurgesteld' dat niet hij maar Rico Verhoeven voor de WBC-bokstitel mag vechten tegen Oleksandr Usyk. De Engelsman vindt dat hij de kans op de kampioenschapsriem verdiende.

Eind februari kondigde Verhoeven groot nieuws aan via de officiële kanalen. Hij gaat op 23 mei boksen tegen de huidige wereldkampioen Oleksandr Usyk. Het zwaargewicht verloor nog nooit in zijn carrière en rekende af met grote toppers als Tyson Fury, Anthony Joshua en Daniel Dubois. Verhoeven wordt de meest onervaren tegenstander ooit van Usyk, want hij vocht pas één wedstrijd in het boksen. Wel is Verhoeven Nederlands beste vechter ooit in het kickboksen.

Fabio Wardley

Nu Verhoeven de volgende kans op de titel krijgt, worden een aantal andere vechters in het boksen overgeslagen. De Nederlander zou in eerste instantie tegen Anthony Joshua vechten, maar door het ongeluk van de topvechter kon hij het niet tegen Verhoeven opnemen in februari. Daarom werd de King of Kickboxing gepromoveerd en mag hij direct voor de titel vechten. Daar is Fabio Wardley het bijvoorbeeld niet mee eens.

Het 31-jarige Britse zwaargewicht verloor van zijn twintig wedstrijden nog nooit en is de huidige nummer drie van de wereld. Wardley versloeg in zijn laatste partij top 10-vechter Joseph Parker en daarna vroeg hij al om een titelgevecht tegen Usyk. Die krijgt hij dus niet. Wardley krijgt als troostprijs een gevecht tegen Daniel Dubois. Zij nemen het op 26 mei tegen elkaar op en de winnaar van die partij zal waarschijnlijk tegen de winnaar van Usyk en Verhoeven komen.

'Ik ben extreem teleurgesteld'

Wardley is 'extreem teleurgesteld' dat hij niet direct voor de titel mag, zo vertelt hij tegenover Sky Sports. "Ik wil mezelf testen tegen de beste vechters van de wereld. Dit is voor Usyk geen uitdagende challenge en Verhoeven is ook niet iemand die die kans op de titel heeft verdiend." Wardley zal in ieder geval af moeten wachten wat de uitslag van zijn gevecht met Dubois wordt en of Verhoeven of Usyk als winnaar uit de bus komt voordat hij weet wie zijn volgende opponent wordt.