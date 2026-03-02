Rico Verhoeven heeft voor zijn bokspartij met Oleksandr Usyk een ingrijpende verandering gedaan. Het kickboksicoon zit samen met zijn huidige management sinds kort onder de vlag van managementbureau SEG.

Verhoeven staat al jaren onder contract bij hetzelfde managementbureau. Karim Erja van SeiSei staat al lange tijd bekend als zijn manager. Erja richtte het bureau SeiSei op samen met oud-voetballer Orlando Engelaar. Naast Verhoeven heeft het managementbureau ook voetballers Million Manhoef (Stoke City), Thomas Beelen (Feyenoord), Thomas van den Belt (FC Twente en Myron van Brederode (KV Mechelen) in de stal.

Verhoeven is daarmee de grootste ster in de stal van SeiSei en dat kan binnenkort alleen nog maar meer worden. Eind november kondigde de vechter aan dat hij Glory zou verlaten om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging in de vechtsport. Die uitdaging werd eind februari officieel. Verhoeven vecht op 23 mei voor de wereldtitel in het boksen tegen de vechtsportlegende Oleksandr Usyk. De partij wordt gehouden tussen de piramides in Egypte.

Overstap naar SEG

Voor dat gevecht hebben Verhoeven en zijn management SeiSei een belangrijk besluit gemaakt. Het managementbureau van Erja en Engelaar gaat samenwerken met het bekende bureau SEG. Zij hebben een groot aantal bekende sporters en voetballers in de stal zoals Cody Gakpo (Liverpool), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), maar ook trainer Robin van Persie (Feyenoord) en technisch directeur Erik ten Hag (Manchester United).

SEG werd gestart door een zeer bekende naam in het voetbal. Voormalig technisch directeur bij Ajax, Alex Kroes, stond aan de wieg van het managementbureau.

'Tijd voor het volgende hoofdstuk'

Op zijn Instagram maakt Verhoeven melding van 'het nieuwe hoofdstuk' in zijn loopbaan. "Twaalf jaar en langer werken we al samen. We hebben het nooit op veilig gespeeld en we hebben iets echts gebouwd. En we zijn nog lang niet klaar", vertelt Verhoeven over de samenwerking met SeiSei. De knokker kijkt echter ook uit naar de samenwerking met SEG. "Sterke fundering maken we samen. Er komen grootse dingen aan", belooft Verhoeven.