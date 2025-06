Jake Paul bokst zaterdag tegen Julio César Chávez Jr. Voor beide vechters is de prijzenpot aardig gevuld. Wel krijgt de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam een veel groter deel van die heerlijke geldtaart dan zijn Mexicaanse tegenstander.

Julio César Chávez Jr. (39) werd in 2011 WBC-wereldkampioen middengewicht, versloeg onder anderen Andy Lee en Marco Antonio Rubio, en bleef jarenlang ongeslagen. Hij vocht ook tegen toppers als Canelo Álvarez. Jake Paul heeft een professioneel bokrecord van 9 overwinningen (6 via knock-out) en 1 verlies. Hij versloeg onder anderen Mike Tyson, Anderson Silva en Nate Diaz, maar verloor van Tommy Fury.

Prijzenpot Jake Paul tegen Julio César Chávez Jr.

Dit gevecht levert de boksers minder op dan toen Paul in november 2024 aantrad tegen levende legende Mike Tyson. Toch ligt er volgens goksite Bet365 23 miljoen dollar klaar voor het duo. Daarvan is 20 miljoen dollar (17,1 miljoen euro) voor Paul, de rest is voor de Mexicaan.

Die heeft meer bereikt als vechtsporter dan Paul, maar de verloofde van Jutta Leerdam is nou eenmaal een grotere publiekstrekker, omdat hij ook buiten de vechtsport een enorm bereik heeft. Chávez Jr. heeft overigens aangekondigd dat als hij verliest, per direct stopt als bokser.

Niet 50/50

Al in 2021 probeerde Chavez Jr. een gevecht met Paul van de grond te krijgen. De zoon van drievoudig wereldkampioen Julio Cesar Chavez Sr. zei destijds dat als hij zou verliezen, hij zijn prijzengeld zou inleveren.

In de aanloop naar dit gevecht eiste hij aanvankelijk dat hij 50 procent van de totale prijzenpot zou krijgen. Dat bleek er al snel niet in te zitten voor hem, waarna hij genoegen neemde met een veel kleiner deel, aldus Boxing Scene.

Mike Tyson

Chavez Jr. vindt het nergens op slaan dat Paul vorig jaar tegen de 30 jaar oudere Tyson vocht. De Mexicaan wil namens Tyson wraak nemen. Dat vindt Paul dan weer een belachelijk idee.

"Hij is gewoon een domme bokser die het idee heeft dat hij de sport moet beschermen", zei Paul tegen TMZ Sport. "Er is geen reden om Tyson te verdedigen. Het was een erg succesvol gevecht. Het was het best bekeken boksgevecht ooit. Mike kreeg er een hoop geld voor en hij deed het prima tijdens het gevecht."