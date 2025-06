Jake Paul stapt zaterdag voor het eerst weer de ring in na zijn partij met Mike Tyson. Julio Cesar Chavez is zijn tegenstander en bij de verloofde van Jutta Leerdam lopen de gemoederen al hoog op. Hij liep woest weg tijdens een interview met Piers Morgan.

Morgan stelde tijdens het interview een aantal kritische vragen aan Paul. Zo noemde hij de verloofde van Leerdam een goede zakenman, maar kaartte hij wel aan dat zijn laatste partij tegen een 58-jarige oud-bokser was in Tyson. Daar reageerde Paul duidelijk op. "Ik heb het niet over Tyson. Ik probeer de beste vechters van de wereld als tegenstander te krijgen. Daarom is Chavez hier. Ik wil Canelo Alvarez, ik wil Anthony Joshua. Ik wil tegen al die grote jongens vechten. Ik zit al vijf jaar in de sport."

Echter ging Morgan niet mee in het vertrouwen van Paul in zichzelf. "Je hebt maar tegen één echte bokser gevochten: Tommy Fury. En die heeft je verslagen. Fury is niet eens de beste bokser in zijn familie." Vervolgens werd Paul, die een grote sombrero droeg tijdens het interview, alsmaar geïrriteerder. "Je kent de feiten gewoon niet. Ik heb meerdere boksers verslagen die gewoon een record hadden in boksen. Inclusief Tyson en ik denk zelfs dat hij een moeilijkere tegenstander was dan Chavez is."

Jake Paul (verloofde Jutta Leerdam) staat oog in oog met komende tegenstander: 'Ik word knock-out geslagen!' Jake Paul stapt komende zaterdag de ring in om te boksen tegen Julio César Chávez Jr. De verloofde van Jutta Leerdam stond donderdag, bij de persconferentie, oog in oog met zijn tegenstander. Paul zou Paul niet zijn als hij dat zonder de nodige entertainment zou doen.

Woedend

Paul was echter nog lang niet klaar met Morgan. De bokser begon met een persoonlijke aanval richting de interviewer. "Jij denkt dat ik geen Mike Tyson kan worden? Ik denk dat jij een keer naar de gym moet." Morgan hield zich echter niet in. "Ik vind je een goede influencer en een goede Youtuber. Het is ook heel leuk dat je het boksen probeert. Ik denk alleen dat wanneer je tegen een echte goede bokser komt, wat Chavez misschien wel kan zijn, dat het dan allemaal instort bij je."

Vervolgens ontplofte Paul helemaal. "Het probleem is Piers, denk jij dat jouw mening mensen interesseert? Ik gebruik alleen jouw publiek om pay-per-views te verkopen. Ik geef niks om jouw show. Dit is voor mij alleen een financiële kans. Koop allemaal de pay-per-view op 28 juni. Tot dan allemaal", zegt Paul om vervolgens weg te lopen van het interview.