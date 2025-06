Jake Paul heeft in zijn eerste gevecht sinds het veelbesproken duel met Mike Tyson opnieuw weten te winnen. De verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam stond voor de grootste test uit zijn bokscarrière, maar versloeg oud-wereldkampioen Julio César Chavez Jr. overtuigend. Hij kon echter opnieuw niet voor spektakel zorgen.

Voor Paul was het zijn dertiende boksgevecht en hij verloor er van de voorgaande twaalf slechts ééntje. Alleen Tommy Fury, halfbroertje van bokslegende Tyson Fury, was te sterk voor hem. Paul kreeg vorig jaar alle aandacht op zich gericht door de veel oudere boksicoon Mike Tyson te verslaan, maar dat leverde de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam veel kritiek op door het enorme leeftijdsverschil. Ook vonden fans het erop lijken dat Tyson zich inhield tijdens het saaie gevecht.

Jake Paul (verloofde Jutta Leerdam) eet bijzondere maaltijd vlak voor miljoenengevecht Jake Paul stapt zaterdagnacht opnieuw de ring in. De vechtersbaas én verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam neemt het voor miljoenen euro's op tegen de Mexicaan Julio César Chávez Jr.. Om zich goed voor te bereiden, werkt hij een bijzondere maaltijd naar binnen.

Paul trof in de nacht van zaterdag op zondag met de 39-jarige Chavez Jr. opnieuw een oudere bokser, maar wel eentje die vorig jaar nog een gevecht wist te winnen. De Mexicaan was van 2011 tot en met 2012 zelfs wereldkampioen bij boksbond WBC. Maar ook hier was er kritiek: Chávez Jr. weegt normaliter rond de 74 kilo, terwijl Paul bij zijn vorige duel nog meer dan 100 kilo woog. Om dat wat eerlijk te maken, besloten ze er een wedstrijd in het cruiserweight van te maken en ze kwamen bij de weging voor hun onderlinge duel allebei uit rond de 90 kilo.

Paul wint overtuigend

Op papier was het de zwaarste tegenstander van Paul in zijn carrière, maar daar kwam tijdens het gevecht maar weinig van terecht. Ook konden de beide boksers niet het gewenste spektakel verzorgen. Het lukte Chavez nauwelijks om een klap uit te delen in het eerste gedeelte van de partij en Paul sleepte daardoor ronde na ronde binnen.

Jake Paul loopt binnen met boksgevecht: verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam casht tientallen miljoenen Jake Paul bokste zaterdag tegen Julio César Chávez Jr. en won de partij op overtuigende wijze. Voor beide vechters is de prijzenpot aardig gevuld. Wel krijgt de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam een veel groter deel van die heerlijke geldtaart dan zijn Mexicaanse tegenstander.

De Mexicaan wist daardoor dat hij het op punten niet meer zou gaan winnen en moest wel voor de knock-out gaan. Hij leek pas in de laatste rondes te beseffen dat hij in de boksring stond en vervolgens lukte het hem zelfs om eindelijk een keertje om een ronde te winnen, maar een KO zat er niet meer in. De jury wees Paul daarop unaniem aan als winnaar: 99-91, 98-92, 97-93.

Jutta Leerdam

Leerdam stal bij het gevecht tegen Tyson nog de show en dat leverde haar internationaal heel veel aandacht op, maar deze keer keek zij vanaf de andere kant van de wereld toe. De topschaatsers mochten deze week voor het eerst gebruik maken van het zomerijs in schaatstempel Thialf en daar was Leerdam er één van. Het paste daardoor niet in haar schema om het gevecht van haar verloofde bij te wonen.