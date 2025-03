Dit is het gigantische vermogen van Jake Paul, de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam

Jake Paul en Jutta Leerdam zijn na dik twee jaar toe aan een nieuwe stap in hun relatie: de Amerikaanse bokser en Nederlandse topschaatsster zijn verloofd. Paul verdient bakken met geld als influencer, bokser, ondernemer en allround mediapersoonlijkheid. Wat is anno 2025 het vermogen van Jake Paul?

Uiteraard kunnen we niet op de bankrekening van Paul kijken, noch zien we precies waarin hij heeft geïnvesteerd en hoe dat rendeert. Maar het is wel degelijk mogelijk om, zoals dat heet, een 'educated guess' te maken, dus een op feiten gebaseerde inschatting. Dat is wat gerespecteerde zakenbladen als Forbes en Fortune hebben gedaan.

Mike Tyson

Fortune meent bijvoorbeeld dat Paul nogal overdreef over het geld dat hij verdiende met zijn veelgesproken gevecht tegen Mike Tyson, in november 2024.

"In augustus vertelde Paul bij een persconferentie dat hij het gevecht aanging 'om 40 miljoen dollar te verdienen en een legende knock-out te slaan'", schrijft het blad. "Maar experts claimen dat hij eerder rond de 20 miljoen dollar overhield aan de clash."

Het vermogen van Jake Paul

Het Amerikaanse sportblad Sports Illustrated schat het vermogen van Paul vlak voor het gevecht met Tyson in op 80 miljoen dollar. Als we vervolgens het wat meer conservatieve perspectief van Forbes hanteren, dan komt er 20 miljoen bovenop. Dan is het totaal eind 2024 dus 100 miljoen dollar.

Bedrijven van Jake Paul

Paul heeft een universum van activiteiten, projecten en bedrijven om zich heen. Het geld dat hij investeert in al die bezigheden was aanvankelijk vooral afkomstig van zijn jaren als vlogger. Eerst via Vine, wat niet meer bestaat, daarna op YouTube en inmiddels gewoonweg op alle social media die er toe doen.

In 2020 was zijn eerste professionele bokspartij, wat daarna flink ging meetellen bij zijn inkomsten.

De oudste video van Jake Paul op TikTok

MVP, Betr, W

Een van de bedrijven waar Paul co-oprichter van is, is Most Valuable Promotions. Daarmee worden bokspartijen georganiseerd en gepromoot. In 2021 werd MVP opgericht door Paul en zijn zakelijke partner Nakisa Bidarian.

Andere bedrijven waarin Paul een vinger in de pap heeft, zijn Betr (een gokwebsite) en Anti Fund (een investeringsmaatschappij, gericht op sport, cryptocoins en e-commerce). En hij is mede-oprichter van W, dat cosmetische producten maakt zoals deodorant.

Het begin van Jake Paul

Jake Joseph Paul (17 januari 1997, Ohio) is de zoon van Pamela Stepnick en Gregory Paul. Zijn moeder was een verpleegster, zijn vader was makelaar en dakbedekker.

Jake en zijn oudere broer Logan begonnen met video's posten op Vine in 2013. In 2014 stapten ze over naar YouTube. Destijds had Paul op Vine al 5 miljoen volgers aan zich verbonden en 2 miljard views gegenereerd. ZIjn kanaal op YouTube heeft nu 21 miljoen volgers en 7,7 miljard views. Kassa!

Engaged to my baby best friend🤍🤍 pic.twitter.com/ynorhXQ7Tp — Jake Paul (@jakepaul) March 22, 2025

Boksen

Paul heeft zeer lucratieve boksgevechten gehad tegen onder meer KSI, Nate Diaz, Tyron Woodley, Anderson Silva, Nate Robinson en Tommy Fury. Tegen laatstgenoemde, familie van Tyson Fury, leed hij zijn enige nederlaag. De grootste klapper was het gevecht tegen Mike Tyson.

Ook heeft Paul diverse sponsorshipdeals lopen. Bijvoorbeeld met energiedrank Celsius, het derde populairste merk in die categorie in de Verenigde Staten. Ook Leerdam post op social media regelmatig content waarin het drankje voorkomt.