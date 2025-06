Jake Paul mag zich mogelijk opmaken voor gevechten tegen de échte boksers. Dat maakt de Amerikaan zelf bekend. De verloofde van Jutta Leerdam geeft aan dat er twee grote boksbonden zijn die een deal met hem hebben gesloten.

Het gaat om de WBA en WBC. Volgens Paul wordt hij opgenomen in de ranking van die twee bonden op één voorwaarde. De bokser moet dan komende zaterdag winnen van Julio César Chávez Jr, die tussen 2011 en 2012 wereldkampioen was bij de WBC in het middengewicht.

The Problem Child heeft een groot doel: wereldkampioen boksen worden in 2026. In datzelfde jaar hoopt topschaatsster Leerdam de 1000 meter te winnen op de Olympische Winterspelen, zodat zij beiden hun grote droom hebben waargemaakt. Daarna gaan zij aan kinderen beginnen op de enorme ranch van Paul in Puerto Rico.

Tweede kans op een ranking

Maar voor het zover is, moet Paul überhaupt nog worden opgenomen op de ranglijsten van een van de grote boksbonden. "Op het moment dat ik een ranking heb, kan ik een gooi naar de titel doen", wordt Paul geciteerd door The Sun. WBC wilde hem in 2023 al een ranking geven als hij won van Tommy Fury, maar dat lukte niet. De halfbroer van Tyson Fury is nog altijd de enige vechter die hem heeft verslagen.

Op de ranglijst staan bij de WBC is niet genoeg. De bond hanteert de regel dat je in de top vijftien moet staan om überhaupt kans te maken op een titelgevecht. De WBA is iets flexibeler. Die organisatie kijkt naar de activiteit van een vechter, zijn laatste tegenstanders en hun overall record.

Reactie van WBC

De WBC reageerde ook op het nieuws. President Mauricio Sulaiman zei tegen Action Network: "Mijn persoonlijke mening: ja, we hebben een reglement, maar ik geloof dat hij heel veel voor de sport heeft gedaan. Als hij Chávez Jr verslaat, zet hem dat in een uitzonderlijke positie."

TV-gids Paul vs. Chávez Jr

Nederlandse vechtsportliefhebbers kunnen zaterdag- op zondagnacht live meekijken of Paul een plekje bij de WBA en WBC krijgt. Lees hier hoe je het gevecht live kan volgen.