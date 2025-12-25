Jake Paul verloor van Anthony Joshua in de langverwachte bokspartij tussen de twee, maar de verloofde van Jutta Leerdam kreeg achteraf wel veel complimenten voor zijn lef. Onbegrijpelijk, aldus zwaargewichtbokser Derek Chisora. Hij snapt niet dat Paul zo opgehemeld wordt.

Paul vocht tegen zwaargewicht Joshua die normaal gesproken veel zwaarder is dan de voormalig Youtuber en ook dertien centimeter langer. Toch liet de verloofd van Leerdam zich niet tegenhouden en stapte hij vol zelfvertrouwen de ring in. Paul hield het vijf rondes lang vol, maar in ronde zes was zijn verzet gebroken. De Amerikaan kreeg zo'n harde tik van zijn Britse tegenstander, dat hij in elkaar zakte en het gevecht werd gestopt. Paul liep een gebroken kaak op als gevolg van de snoeiharde klap.

Complimenten voor Paul

Na de wedstrijd waren er veel mensen die Paul loofden vanwege zijn lef en dapperheid om toch de ring in te stappen tegen zijn veel grotere tegenstander. Onder andere topbokser Chris Eubank jr. en bokspromotor Frank Warren deelden complimenten uit aan de verloofde van Leerdam. Echter snapt niet iedereen dat Paul lof krijgt voor zijn prestaties, ook omdat hij financieel al goed uit de partij is gekomen.

In de podcast Split Decision geeft ook de Britse bokser Viddal Riley complimenten aan Paul voor zijn lef. Daar snapt zijn landgenoot en zwaargewicht Derek Chisora helemaal niets van. "Je kan hem geen credits geven. Credits waarvoor? Voor dapperheid of voor wegrennen in de ring? Sorry, maar toen hij moe werd, ging hij door de ring rennen. Vanaf de eerste ronde rende hij weg en sprong hij op en neer. Toen hij ook daar moe van was, kreeg hij die klap en brak zijn kaak. Hij ademde in op het moment dat hij die klap kreeg. Moet je hem daar complimenten voor geven?"

🤯 Derek Chisora can't believe people are calling Jake Paul 'brave' for running away and falling over vs AJ



Watch Split Decision, our boxing recap show featuring Derek Chisora and Viddal Riley, discussing AJ vs Jake Paul here: https://t.co/vRaeIt9fu3 pic.twitter.com/Matw1kE6Pg — Sun Sport (@SunSport) December 25, 2025

Derek Chisora

In zijn loopbaan kreeg Chisora ook al veel complimenten voor zijn lef. Het Britse zwaargewicht stapte de ring al in met grootheden als Oleksander Usyk, Tyson Fury en Joseph Parker. De 41-jarige Chisora heeft een knap record van 36 winstpartijen om 13 nederlagen.