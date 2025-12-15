Mory Kromah weet sinds zaterdag dat hij het tijdens de Glory Last Heavyweight Standing op gaat nemen tegen Antonio Plazibat. Een mooie partij, maar het zwaargewicht is soms ook bezig met een collega-zwaargewicht Tariq 'Cookie' Osaro. Tegenover Sportnieuws.nl legt Kromah uit waarom hij zo'n hekel heeft aan Osaro.

Door de zege van Plazibat op Nordine Mahieddine op Glory Collision 8 is de Kroaat de volgende tegenstander van Kromah in het zwaargewichttoernooi van Glory. Een zware tegenstander, maar wel een die Kromah al langere tijd hoopte te treffen. " Eerlijk gezegd wilde ik deze tegenstander wel. Plazibat is zeker geen pannenkoek. Hij is een hele goede vechter en dat heeft hij hier ook weer laten zien. Een hele mooie wedstrijd en ik kan niet wachten om tegen Plazibat te staan", zo vertelt de Amsterdammer tegen deze website.

Tariq Osaro

Kromah neemt het dus op tegen Plazibat, maar al twee keer kwam hij in een confrontatie met een andere vechter die ook nog in het zwaargewichttoernooi zit: Osaro. Zo noemde Kromah de voormalig titeluitdager uit Zwolle een keer een vrouw en hadden de twee op allebei de laatste Glory-evenementen woorden met elkaar. Kromah onthult nu waarom hij het absoluut niet kan vinden met Osaro.

'Ik ga het blijven zeggen'

"Ik mag hem niet en ik ga het blijven zeggen ook", is Kromah duidelijk over de band met Osaro. "Hij had me iets gezegd en dat is tot op de dag van vandaag blijven hangen. Hij zei: 'Afrikanen moet je geen geld of faam geven'. Ik was even geblokkeerd, hij is zelf ook zwart. Als je je geld blijft verdienen, dan kan iedereen dat besteden zoals hij of zei dat wil. Ik vind dat geen gedrag van een normaal persoon. Ik moet hem daarvoor afstraffen."

Mocht Kromah tegen Osaro komen in een officiële partij, dan heeft hij ook wel een idee hoe dat af zou lopen. "Ik win en ik hoop dat hij gaat zitten. Ik zweer het. Ik dacht op het moment dat ik hem weer sprak ook echt van wat ben je aan het doen? Ik heb geen filters en ik heb er schijt aan. Gelukkig was het een hele mooie avond."