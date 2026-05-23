Wat er ook gebeurt bij het boksgevecht tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk, de voormalig kickbokser houdt er sowieso een mooi aandenken aan over. Dat is gemaakt door een bevriende kunstenaar die ook een warme band onderhoudt met Jake Paul, de verloofde van schaatskampioene Jutta Leerdam.

Verhoeven regeerde met harde hand bij de kickboksbond Glory, waar hij een abonnement had op de wereldtitel in het zwaargewicht. Nadat hij alle uitdagingen uit de weg had geruimd verliet Verhoeven Glory, speurend naar een nieuw avontuur. Die vond hij in deze clash met Usyk, die de rol van Verhoeven speelt in het boksen: de krachtpatser uit Oekraïne is ongeslagen.

Joseph Klibansky

Kunstenaar Joseph Klibansky is beviend met Verhoeven en daarom besloot hij al voor het gevecht van start ging al een kunstwerk in elkaar te zetten voor zijn makker. Het resultaat is een soort medaillon.

Op de Instagram-pagina van Verhoeven wordt het gouden kleinood zo beschreven: "Vechtavond. Gesmeed in de geest van de Vallei der Koningen, waar macht, nalatenschap en eeuwigheid in steen gebeiteld werden. De Horus-valk staat voor bescherming, visie en goddelijk koningschap. Het tweede symbool markeert de balans tussen leven, dood en wedergeboorte, een herinnering dat de druk je óf breekt óf transformeert."

Jake Paul

Zoals gezegd heeft ook Paul een goede band met Klibansky. In mei 2024 kocht hij bijvoorbeeld een object van de Nederlandse kunstenaar. Paul heeft een landgoed op het eiland Puerto Rico. De enorme villa van de vriend van schaatsster Jutta Leerdam wordt omringd door een fraai zwembad en kolossale tuin. Daarin was nog wel wat plek voor een decoratie. Dus schakelde de bokser Klibansky in.

De in Zuid-Afrika geboren Klibansky leverde een sculptuur waarvoor Paul volgens eigen zeggen 1,2 miljoen dollar voor neerlegde. In een video op TikTok liet Paul het proces van leveren en onthullen van het kunstwerk zien. "Gasten, dit is episch!", zo begint hij. "Er zijn maar drie exemplaren ter wereld van dit kunstwerk. Ik zet het in mijn achtertuin. Er zijn hier twintig mensen om te helpen met het neerzetten."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover