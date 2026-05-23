Rico Verhoeven staat zaterdagavond in Egypte tegenover bokslegende Oleksandr Usyk. De Brabantse kickbokskampioen, die het nu wil maken in het boksen, moet het uiteraard alleen zien te doen. Maar hij krijgt steun van zijn geliefden en ook van een internationaal geliefde filmster: Jason Statham. Hij speelt dikwijls rollen in actiefilms.

Verhoeven werd bij kickboksbond Glory keer op keer kampioen in het zwaargewicht. Onder meer Jamal Ben Saddik, Badr Hari en Levi Rigters probeerden The King of Kickboxing te kraken en kwamen soms dichtbij, maar telkens richtte Verhoeven zich op en verdedigde hij zijn kampioensgordel.

Nu zijn de zaken omgedraaid: Verhoeven is de uitdager van Usyk, die de unified champion is, wat betekent dat de topbokser de wereldtitel heeft bij meerdere bonden tegelijk.

Jason Statham

De 58-jarige Engelse acteur Jason Statham is ook in Egypte. Hij speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de clash tussen Verhoeven en Usyk. Statham en Verhoeven kennen elkaar al een tijdje en hebben een erg goede relatie met elkaar. De Nederlander vertelde dat gemeenschappelijke vrienden de twee aan elkaar hebben voorgesteld in Londen en dat ze sindsdien goed bevriend zijn.

Het verhaal van deze crossover fight in Egypte begon tijdens het supergevecht tussen Terence Crawford en Canelo Alvarez in september 2025. Toen sprak Statham met de Saudische investeerder Turki Al-Sheikh. Hij investeert in grote sportieve evenementen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Statham vertelde hem dat Verhoeven op zoek was naar een nieuwe uitdaging en open zou staan voor het boksen. Die sprak promotor Turki Al-Sheikh aan.

Kampioen

Tegen streamingplatform DAZN zegt Statham: "Usyk is een geweldige kampioen. Ik hou van alles waar hij voor staat. Maar weet je, in vechtsport ligt een verrassing altijd op de loer. Je kan niemand afschrijven. Dat is het mooie aan vooral boksen."

Don't miss out on the action 👊



🎟️ Buy USYK vs RICO HERE -->https://t.co/FoiaUucafv#UsykRico | Live now on DAZN | @RingMagazine pic.twitter.com/pFbydo9TlD — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 23, 2026

Op zijn Instagram-pagina deelt de acteur beelden uit Egypte. Hij verkeert bij de piramides in vrouwelijk gezelschap en volgens haar zei Statham dit tegen haar: "Heb je de piramides gezien? Ik heb ze opgestapeld!"

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover