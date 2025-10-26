Het UFC-gevecht van Tom Aspinall tegen Cyril Gane eindigde in een enorme teleurstelling. De Britse zwaargewicht moest aan het einde van de eerste ronde opgeven na een illegale en pijnlijke actie van zijn tegenstander. De scheidsrechter riep het duel uit tot een zogeheten non-contest, waarna Aspinall naar het ziekenhuis kon.

De Amerikaan Gane stak tijdens het gevecht tot tweemaal toe zijn vingers in de ogen van Aspinall. Beide oogballen moesten eraan geloven en dat kostte het publiek in Abu Dhabi een op voorhand likkebaardend titelgevecht bij de zwaargewichten in de UFC. Met nog dertig seconden te gaan in de eerste ronde was de partij tijdens UFC 321 al voorbij. Zonder winnaar en zonder spektakel. Het kwam Aspinall, tot zijn eigen onbegrip, op een hoop boegeroep te staan.

'Het spijt me heel erg'

Er kwam bloed uit zijn ogen en met een doekje probeerde hij nog ernstigere schade te voorkomen. In de ring moest hij nog plichtplegingen doen, zoals een interview, alvorens hij pas naar het ziekenhuis kon voor een check aan zijn ogen. De fans schreeuwden om een rematch en UFC-baas Dana White beloofde volgend jaar de twee weer tegen elkaar te zetten. Gane voelt zich schuldig en bood na afloop meteen zijn excuses aan. "Het spijt me heel erg, voor Aspinall en voor mezelf", zei de Amerikaan.

'Wat kan ik er aan doen?'

Maar toen Aspinall zelf de microfoon onder zijn neus geduwd kreeg, klonk er extra veel boegeroep en gejoel. Dat stak de Britse topvechter, die goed bevriend is met de Nederlandse kickbokser Rico Verhoeven. De 32-jarige Aspinall sprak zijn onvrede over zijn behandeling dan ook meteen en met niet mis te verstane woorden uit. "Ik ben verdomme net tot aan de knokkel in mijn oog gestoken. What the fuck?! Waarom zijn jullie aan het joelen? Wat kan ik er aan doen? Ik heb die pook zelf niet gedaan, hè. Ik kan niks zien. Ik ben woest, ik kan mijn oog niet eens openen."

Een ramp

Ex-topvechter Michael Bisping noemde het een ramp en roept op tot ingrijpen bij de UFC. "Ze moeten echt iets doen aan die oogpoken. Het is een waardeloze regel dat je je handen met gestrekte vingers uit mag steken. Laten we hopen dat Aspinall zijn zicht behoudt en niks ernstigs overhoudt aan deze actie. Wat extra erg is, is dat dit gevecht zo goed begon en veelbelovend was. Dat is nu allemaal weg."