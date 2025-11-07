Het was de grootste verrassing in de wereld van Mixed Martial Arts in de maand november. Reinier de Ridder die fors onderuit ging tegen Branden Allen. De Nederlander reageerde al kort op zijn eerste UFC-verlies, maar heeft nu een uitgebreide uitleg op de nederlaag gegeven. Conclusie: hij heeft zijn lichaam te ver gepusht.

De Ridder zou in november eigenlijk tegen Anthony Hernandez vechten in het Canadese Vancouver, maar de Mexicaan moest afzeggen met een blessure. Allen viel in en De Ridder was voor het eerst in zijn UFC-carrière groot favoriet. Die rol kon hij echter alleen de eerste ronde waar maken. Na de eerste vijf minuten raakte De Ridder uitgeput en verloor hij ronde na ronde. Uiteindelijk besloot zijn coach het gevecht te stoppen in de pauze tussen ronde vier en ronde vijf, waardoor de Nederlander nu ook een UFC-nederlaag op zijn palmares heeft.

Voor De Ridder betekende het het eind van een turbulente periode. Nadat hij vorig jaar november werd getekend door de UFC en zijn eerste partij tegen Gerald Meerschaert vocht, knokte hij zich in een indrukwekkende reeks naar de top. In de twaalf maanden vocht hij maar liefst vijf (!) keer en won hij vier partijen (Meerschaert, Kevin Holland, Bo Nickal en Robert Whittaker). Tegen Allen ging het echter kansloos mis. De Ridder zijn conclusie: hij is te ver gegaan met zijn lichaam.

'Ik heb dit zelf verkloot'

Volgens De Ridder lag het te ver gaan op twee verschillende facetten. Het aantal van vijf gevechten in één jaar is voor de Bredanaar simpelweg te veel gebleken. Daarnaast heeft De Ridder zichzelf ook pijn gedaan met het 'weightcutten'. Hij is 1.93 meter en vecht op middelgewicht, wat betekent dat hij in een korte tijd erg veel moet afvallen om het gewichtslimiet van 83.9 kilo te halen. Die dagen trekken een zware wissel op je lichaam, aangezien je bijna niet eet of drinkt. De Ridder ziet ook dat hij in het snelle afvallen te veel van zijn lichaam heeft gevraagd.

"Ik heb het zelf verkloot", is De Ridder zelfbewust tegenover Submission Radio. "Ik ben veel te ver gegaan met mijn lichaam. Ik weet niet of het de weight cut was, dat zal vast meegespeeld hebben. Maar het belangrijkste is dat ik mijn lichaam dit jaar als een bezetene heb belast. Mijn trainer zag dat ik niet meer mezelf was en hij kent mij na al die jaren werk het beste. Het was de juiste beslissing om op te geven. Ik ben hem daar heel dankbaar voor", vertelt een goudeerlijke De Ridder.