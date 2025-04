UFC-ster scheldt kersverse winnaar Paddy Pimblett de huid vol na zege: 'Je bent een fraudeur'

Paddy Pimblett bewees zondagochtend (Nederlandse tijd) tijdens UFC314 maar weer eens dat hij de toekomst heeft. De kooivechter uit Liverpool (30) hamerde zijn vuisten en ellebogen op het gezicht van Michael Chandler en won overtuigend. Het lichtgewicht kreeg het daarna meteen weer aan de stok met een andere MMA'er.

In ronde drie was het al gedaan. The Baddy kreeg Chandler op de grond en liet hem niet meer los. Na secondenlang ingebeukt te hebben op het gezicht van de Amerikaan greep de scheidsrechter in en gaf de winst aan Pimblett. De nieuwe ster in de UFC pakte daarmee het co-mainevent en daagde daarna netjes zijn volgende tegenstander uit, zoals het hoort.

THE KING OF THE NORTH 👑



Paddy Pimblett earns the Round 3 TKO for the biggest win in his career!





Nieuw gevecht

Pimblett hoopt dat zijn volgende gevecht tegen Charles Oliveira is. Daarnaast wil hij ook nog de kooi in met Dustin Poirier, Justin Gaethje en Arman Tsarukyan. Dat zijn allemaal vechters in de top vijf van de UFC-lichtgewichtranking. Pimblett komt met zijn zege op Chandler waarschijnlijk nu net de top tien binnen. "Ik respecteer ze allemaal, maar Charles is de grootste legende", zei The Baddy na UFC314.

Colby Covington

Maar mogelijk moet hij eerst met iemand anders afrekenen, want terwijl hij achter de schermen zijn interviews deed, kwam er iemand de gang op stormen. De 37-jarige Colby Covington, die in het publiek zat, moest niks van de zege van Pimblett hebben. Met een hoop geschreeuw beledigden ze elkaar over en weer. Pimblett had het laatste woord: "Je bent een fraudeur", riep hij terwijl Covington werd weggehaald. Of de twee ooit tegen elkaar gaan vechten is maar de vraag. Colvington zit namelijk een gewichtsklasse hoger dan Pimblett.

It got heated backstage between Colby Covington and Paddy Pimblett at #UFC314 👀

Toen Pimblett en Covington elkaar verbaal te lijf gingen, werd er in de UFC-kooi gevochten om de vedergewichttitel. De Australiër Alex Volkanovski versloeg Diego Lopes na een flink gevecht op unaniem jurybesluit.