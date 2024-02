UFC, teken die vent: fan geeft andere supporter linkse directe bij massale vechtpartij in publiek

Rico Verhoeven is nog altijd één van de meest succesvolle en gevaarlijkste mannen ooit in de kickbokswereld. Het zwaargewicht zet stabiele prestaties tegenover een soms turbulent privéleven, maar tijdens de Grand Prix wil hij weer laten zien dat hij naast TV-persoonlijkheid ook vechter is. Dit is Rico Verhoeven, de 34-jarige kickboksmachine uit Halsteren.