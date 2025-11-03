De 32-jarige Britse UFC-vechter Nathaniel Wood heeft openhartig gesproken over de gitzwarte crisis die hij doormaakte toen zijn pasgeboren dochter vocht voor haar leven. Wood bekent dat depressie, angst en een obsessief-compulsieve stoornis (OCS) zijn gedachten beheersen voor elke wedstrijd.

Dit mechanisme voedde Woods vechtlust en competitiviteit. Hij moest de ring in en vechten, hoewel zijn persoonlijke leven een hel was. "Ik gaf die kerel de schuld, hij stuurde mijn dochtertje naar de intensive care." Wood was niet gek toen hij deze duistere gedachten liet binnendringen. Het was simpelweg de manier waarop hij motivatie vond en zijn werk deed, ondanks dat zijn dochtertje net was geboren met een ernstige hartafwijking.

'Ik liet al mijn woede los op mijn rivaal'

"Ik ben redelijk goed in het omzetten van mijn zwakke punten in sterke punten," vertelde hij aan The Independent. "Mijn dochter was nog maar een paar maanden oud en lag op de intensive care, met veel gezondheidsproblemen. Dus ik liet al mijn woede los op mijn rivaal. Gedurende de hele voorbereidingsperiode suggereerde ik mezelf dat hij de echte reden was waarom mijn dochtertje zo'n beproeving doormaakte."

'Het klinkt vreselijk'

Wood weet dat deze gedachten verschrikkelijk zijn. "Het klinkt vreselijk, het klinkt heel hard, maar ik heb deze denkwijze in mijn voordeel gebruikt. Geloof me, ik trainde alsof er geen morgen was. Stel je voor hoe het is om te trainen met zulke intenties," zei de jonge vechter. Wood won het gevecht tegen Pineda, en zijn dochter, Arla, overwon ook de problemen die ze vanaf haar eerste levensdagen had.

Gaatje in haar hart

"Arla is geboren met een gaatje in haar hart, dus op een gegeven moment zal ze een operatie nodig hebben. Maar voorlopig zeiden de artsen: 'We laten haar nog wat groeien,' want hoe groter ze is, hoe beter de operatie zal slagen. Maar ze is het gelukkigste meisje ter wereld. Je zou niet zeggen dat ze een probleem heeft. Ik kan het me niet veroorloven om te sterven. Nu weet ik dat ik voor dit zieke meisje moet zorgen. Ik wil haar zien opgroeien, de beste vader ter wereld zijn. Ik wil niet dat mijn dochter haar vader ziet veranderen in een boksbal."