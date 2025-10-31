UFC-vechter Deiveson Figueiredo heeft een zwaar auto-ongeluk meegemaakt. Op social media doet de bantamgewicht uitgebreid verslag van wat hem, en een vrouw, is overkomen.

"Bedankt God, die mij heeft gered", schrijft hij. "Vandaag had ik een ongeluk. Ik reed richting Gentil Bittencourt. Uit een zijstraat kwam een rijdende vrouw met een rotvaart tevoorschijn. Ze knalde tegen mijn auto aan. Ik en de auto maakten een buiteling. Het ging om meerdere omwentelingen. Gelukkig gaat het oké met mij en ook met haar."

Hij benadrukt dat hij totaal werd verrast. "Ze leek op de vlucht. Ze reed keihard en kwam uit het niets."

UFC

Deiveson Figueiredo, geboren op 18 december 1987 in Soure (Brazilië), is een Braziliaanse MMA-vechter die bekendstaat om zijn explosieve stijl en knock-outkracht. Hij debuteerde in de UFC in 2017 en veroverde in 2020 de UFC Flyweight-titel door Joseph Benavidez te verslaan. Figueiredo verdedigde zijn titel meerdere keren, onder meer in tegen Brandon Moreno, waarmee hij vier keer vocht tussen 2020 en 2023.

Na het verlies van de titel stapte hij over naar het bantamgewicht. Met zijn agressieve vechtstijl, jiu-jitsu-vaardigheden en charisma geldt hij als een van de populairste Braziliaanse vechters van zijn generatie.

Poken in het oog

Afgelopen weekend liep een andere UFC-knokker ook schade op. Bij UFC 231 werd de Britse kampioen Tom Aspinall in beide ogen geprikt door Cyril Gane. Op beelden die hij later deelde via zijn YouTube-kanaal is te zien hoe ernstig de schade is.

Zijn oog is opgezwollen, donkerblauw en nauwelijks open te krijgen. "Hij kreeg er al twee waarschuwingen voor en deed het verdomme wéér", zegt Aspinall zichtbaar aangedaan. "Ik voelde hoe diep het ging. Het doet pijn tot achter mijn oogkas." De kampioen moest direct na het gevecht naar het ziekenhuis en kreeg daar te horen dat zijn hoornvlies beschadigd is.