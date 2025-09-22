Een nogal heftig moment deed zich afgelopen weekend voor tijdens een Brazilian Jiu Jitsu-toernooi van de UFC. Een vechtster brak op een wel heel opvallende manier haar arm.

Het moment vond plaats in de partij tussen Emily Hansen en Amanda Mazza. Laatstgenoemde leek de wedstrijd naar zich toe te trekken nadat ze op de rug van Hansen klom. Daar kwam ze in een uitstekende positie voor een rear naked choke, een techniek waarbij de keel van de tegenstander wordt dichtgeknepen vanaf de rug. Voor Mazza liep het echter anders, want ze verloor de partij alsnog.

Mazza had Hansen met haar arm bij de keel en vervolgens trok ze die arm met haar andere arm aan. De Braziliaanse trok echter zo hard, dat ze haar eigen arm kapot trok. Al snel bleek dat die arm gebroken was, waardoor ze de partij niet voort kon zetten. Ze liep aan het eind de partij uit, waar is te zien op de beelden dat de arm in een rare bocht zit waardoor hij wel gebroken moest zijn.

Reacties

Verschillende UFC-vechters, die wel bekend staan om dat ze wat kunnen hebben, reageerden via Instagram op het moment. Oud-bantamgewichtkampioen Aljamain Sterling reageerde met geschrokken emoji's. Ook voormalig titeluitdager Tatiana Suarez reageerde: 'Nee! Ik hoop dat ze snel weer fit is", zo zegt de vrouwelijke vechter. Andere vechters reageren ook dat ze 'een nieuwe angst hebben gevonden'.

UFC White House

Naast de normale evenementen van de UFC heeft de organisatie dus ook andere sporten onder zijn hoede. Jiu Jitsu is daar een onderdeel van, net als het bekende Power Slap. Inmiddels staat ook een van de grootste UFC-evenementen officieel op het programma. De UFC zal op het terrein van het White House een aantal gevechten doen. Op dit moment lijkt de kans groot dat de hoofdpartij de terugkeer van Conor McGregor zal zijn als hij het opneemt tegen de Amerikaan Michael Chandler.