Vechter Costello van Steenis terug de kooi in bij Bellator: 'Slim trainen is veel belangrijker'

Costello van Steenis vecht op vrijdag 17 mei tegen Gregory Babene. De Nederlandse MMA-vechter van de organisatie Bellator is onder de indruk van zijn tegenstander. "Hij is al sinds 2014 ongeslagen", zegt Van Steenis tegen Sportnieuws.nl-verslaggever Giovanni Tjin.

Daarbij moet de vechter wel een kanttekening maken: "Hij heeft in die periode maar acht wedstrijden gevochten. Maar wél allemaal gewonnen. En volgens mij heeft hij ze allemaal in de eerste ronde gefinisht."

Blessures en corona

Van Steenis wil zichzelf revancheren voor zijn vorige gevecht: "Natuurlijk ga ik winnen. Dat verwacht ik van mezelf." In 2023 verloor hij van Douglas Lima. Zijn record bestaat nu uit veertien zeges en drie nederlagen in de MMA. Dat hij nog niet zoveel wedstrijden vocht, komt mede door blessureleed.

"In het begin kreeg ik blessures, ben ik twee jaar eruit geweest." Van Steenis begint zijn opsomming: "Ik heb mijn kniebanden afgescheurd, mijn ACL (scheur in voorste kruisband, red.) is afgescheurd. Ik heb een buikhernia gehad, covid, een liesbreuk." Hij noemt zware overtraining als reden voor zijn blessures. "Je kan hard trainen, maar slim trainen is nog veel belangrijker."

Verschil tussen UFC en Bellator

De organisatie Bellator is bekend in de MMA-wereld, maar bij het grote publiek toch een stuk minder. Het is de belangrijkste uitdager van de organisatie UFC, dé plek waar de grote vechters te zien zijn. Van Steenis legt de belangrijkste verschillen tussen Bellator en UFC uit.

"Het verschil tussen UFC en Bellator: twee verschillende organisaties, die tegen elkaar proberen op te boksen. UFC staat nu wel ver voor. Eerlijk is eerlijk: bij UFC kan je veel vaker vechten. Máár: bij Bellator kan je veel meer verdienen. En je wordt iets beter verzorgd dan bij UFC." Van Steenis geeft wel aan dat de bonussen bij UFC een stuk hoger zijn als je goed presteert.