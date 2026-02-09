De Nederlandse kickbokser Nieky Holzken (42) heeft aangekondigd dat hij per direct stopt met vechten. Dat laat de knokker uit Helmond weten via zijn social media. Na een glansrijke carrière gaat Holzken aan 'een nieuw hoofdstuk' beginnen.

Holzken werd in zijn loopbaan maar liefst zeven keer wereldkampioen kickboksen. Dat deed hij in verschillende organisaties zoals Glory en ONE Championship. Holzken vocht tegen grote namen in de vechtsportwereld zoals Cedric Doumbé, Murthel Groenhart en Andy Souwer. Zijn kickboksrecord blijft staan op 95 overwinningen en achttien nederlagen. Holzken vocht op lichtgewicht en middelgewicht, maar de gewichtsklasse waar hij het meest succesvol was, is het weltergewicht.

Via zijn social media kondigde Holzken zijn pensioen officieel aan. "Na heel veel reflecteren, heb ik besloten om te stoppen als actieve vechter. Ik ben zeven keer wereldkampioen geworden, heb meer dan 150 gevechten gedaan en ben over de hele wereld geweest. Ik ben erg trots op deze reis en ben iedereen dankbaar die me bij heeft gestaan. De ring was mijn thuis en de strijd was mijn leven. Dit hoofdstuk eindigt, maar er zal een nieuwe beginnen", vertelt Holzken in een emotioneel afscheidsbericht.

After a lot of reflection, I’ve decided to step away from my active career.

7x World Champion. 150+ fights. All around the world.

Proud of the journey. Grateful for everyone who stood by me.

This chapter ends — a new one begins.



Gerardo Holzken

Holzken zal zeker aan de sport verbonden blijven, mede door zijn zoon Gerardo Holzken. De negentienjarige zoon van Nieky is in de voetsporen van zijn vader getreden en heeft zijn eerste partijen er al op zitten. Ook Gerardo feliciteert zijn vader met zijn prachtige carrière. "Ik ben ongelofelijk trots op alles wat je hebt bereikt. Jij bent en was nog steeds mijn rolmodel en ik ben heel dankbaar dat ik de naam Holzken mag dragen. Ik beloof dat je nog niet klaar bent in deze sport, want ik ga er alles aan doen om onze reputatie in de sport hoog te houden."

Nieky Holzken gaat door als eigenaar van zijn sportschool in Helmond, waar hij jonge talenten blijft trainen voor een kans in de vechtsportwereld. Voor veel mensen is de knokker niet alleen bekend door zijn gevechten. Elf jaar geleden kreeg Holzken een eigen realityserie op RTL, waardoor hij nog meer landelijke bekendheid vergaarde.