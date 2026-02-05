Het leven van topvechter Tariq Osaro ging niet altijd over rozen. Sterker nog: al op heel jonge leeftijd moest hij het ouderlijk verlaten. Nu is hij de enige kickbokser die kan zeggen dat hij - weliswaar op interim-basis - wereldkampioen bij de zwaargewichten is geweest in de heerschappij van Rico Verhoeven. Nu wil hij zich tijdens Glory 105 weer bewijzen en de lessen uit zijn jeugd meenemen.

'Cookie', zoals zijn bijnaam luidt, mocht het een paar jaar geleden al eens opnemen tegen 'koning' Verhoeven, maar verloor toen. Nu staat de zwaargewichttitel op het spel tijdens het Last Heavyweight Standing Finals-toernooi, zaterdagavond 7 februari in Rotterdam Ahoy. "Ik denk alleen maar aan vechten", zegt hij tegen Sportnieuws.nl als hem gevraagd wordt waarom hij niet meedoet met alle trash talk van zijn concurrenten.

Moeder

Negativiteit komt niet voor in het woordenboek van Osaro. "Ik ben altijd wel optimistisch geweest, wil altijd mijn ding doen en positief blijven", zegt hij tegen deze site. "Ik zie de goede dingen, die hebben me gevormd als man. En kickboksen geeft me heel veel kracht. Omdat ik zo positief ben - natuurlijk is het vervelend om op zo'n jonge leeftijd niet meer bij je moeder te zijn - zie ik mijn moeder nu dagelijks en als ik haar niet zie dan bel ik haar."

Op z'n tiende uit huis

Op zijn tiende moest hij het ouderlijk huis uit en verwaterde het contact met zijn moeder, tot de laatste jaren ze closer zijn dan ooit. "Ze is super trots op wat ik heb gedaan en wat ik ga doen. Dat geeft me extra kracht. Ik mag niet klagen over waar ik nu ben en wat ik heb meegemaakt. Ik wil nooit zielig doen, want iedereen heeft z'n rugzakje. Maar ik ben dankbaar voor wat ik heb nu en wat ik heb bereikt."

'Kijk soms ook om je heen'

De vechter, uitkomend voor Nigeria, heeft daarbij ook een boodschap voor mensen die in dezelfde situatie zitten als hij vroeger of er in gezeten hebben. "Hoe moeilijk het ook is, maar je mag af en toe ook dankbaar zijn. We willen altijd nieuwe dingen en meer, maar kijk soms ook even om je heen en besef waar je vandaan komt en wat je nu hebt."

500.000 euro

De zak met 500.000 euro prijzengeld die ligt te wachten op de winnaar van het zwaargewichttoernooi, moet dan ook eerst 'landen' bij Osaro voordat hij er een uitgave mee durft te doen. In de eerste ronde van het toernooi treft 'Cookie' Michael Boapeah, die moet invallen voor de geblesseerd geraakte Nico Horta. Daarna wacht een mogelijke confrontatie met 'aartsrivaal' Mory Kromah.