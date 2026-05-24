De verwachtingen waren vooraf hooggespannen en Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk maakte het helemaal waar in hun onderlinge gevecht in Egypte. De Oekraïner werd uiteindelijk tot winnaar uitgeroepen, maar daar was vrijwel niemand het mee eens. Bekijk hier de samenvatting en oordeel zelf.

Usyk was vooraf de overduidelijke favoriet, maar Verhoeven bood meer dan goed weerstand. In ronde elf ging het echter even mis voor de Nederlander, die tegen de grond werd geslagen. Verhoeven stond echter weer op en het gevecht ging weer even verder. Tot ongeloof van vrijwel iedereen besloot de scheidsrechter echter in te grijpen en het gevecht te beëindigen.

Protest team Verhoeven

Het team rond Verhoeven bekeek de beelden van het gevecht en concludeert dat de scheidsrechter er een einde aan maakte toen de bel voor het einde van de elfde ronde al was gegaan. Hierop is besloten een officieel protest aan te tekenen.

Verhoeven en Usyk maakten er een waar spektakel van, met rake klappen over en weer. Het einde van de partij kwam ook voor de commentator als een totale verrassing, zo is te horen bij onderstaande beelden.

Jake Paul

Het ongeloof in de bokswereld is groot en ook Jake Paul heeft van zich laten horen. De verloofde van de Nederlandse topschaatsster, zelf ook bokser, bekeek het gevecht en stak zijn mening niet onder stoelen of banken. Paul loofde Verhoeven en was bepaald niet te spreken over het einde van de partij.

