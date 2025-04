'Voormalig UFC-kampioen Francis Ngannou betrokken bij dodelijk ongeluk'

Een dramatisch bericht uit Kameroen. Volgens lokale media is voormalig UFC-kampioen Francis Ngannou betrokken geraakt bij een dodelijk ongeluk. Daarbij is een 17-jarig meisje om het leven gekomen.

De 38-jarige Ngannou reed volgens de Kameroenese media ActuCameroun en Lebledparle op een motor en raakte daarmee in botsing met het jonge meisje. Zij was meteen ernstig gewond aan haar arm en been. Ngannou zelf zou haar vervolgens meteen naar het ziekenhuis hebben gebracht. Daar bleek ze echter niet te redden. In een ziekenhuis in de hoofdstad Yaoundé overleed ze uiteindelijk.

Onduidelijkheid over ongeluk

Volgens de berichten vanuit Afrika zou Ngannou 'kapot' zijn van het nieuws. Ook zou hij de medische kosten van het dodelijke slachtoffer hebben bekostigd. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. De vechter zelf heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving. Volgens The Daily Mail is hij al enkele dagen onbereikbaar. De autoriteiten in het land onderzoeken het ongeluk, dat tijdens het paasweekend op zondag gebeurde.

Ngannou heeft al een bewogen leven achter de rug. Jaren geleden vluchtte hij vanuit zijn thuisland naar Frankrijk, om in Parijs zijn eerste stappen in de vechtsportwereld te zetten. Al snel kwam het talent van The Predator bovendrijven. Nadat hij een aantal partijen won, kreeg hij een UFC-contract. In de MMA won hij liefst 17 van de 20 wedstrijden. In 2021 werd hij wereldkampioen bij de zwaargewichten. Ook vocht hij bokswedstrijden tegen Tyson Fury en Anthony Joshua, maar die verloor hij allebei.

Zoontje na 15 maanden overleden

De ervaren vechter won ruim een half jaar geleden de wereldtitel in de Professionel Fighters League. Dat werd een beladen zege voor de emotionele Ngannou. Eerder in 2024 verloor hij namelijk zijn jonge zoontje. Hij mocht slechts één jaar oud worden. De kleine Kobe stief vanwege een misvorming van de hersenen, iets dat lange tijd onontdekt bleef.