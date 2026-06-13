Glory-wereldkampioen Mory Kromah heeft zijn eerste titelverdediging succesvol afgesloten. Het zwaargewicht versloeg Miloš Cvjetićanin met een knie tijdens de derde ronde, waardoor de Serviër knock-out ging.

Hoewel de eerste ronde van de partij redelijk gelijk op ging, liet Kromah zien de kampioensriem voor geen goud af te willen staan. Vier van de vijf juryleden schreven de ronde dan ook aan hem toe. In de tweede ronde leek Cvjetićanin wat terug te doen. Kromah oogde even aangeslagen, maar herstelde zich snel en won wederom de ronde.

In de derde ronde sloeg de kampioen keihard toe. Eerder gaf hij al een "een knock-out nodig te hebben". Dat beloofde hij het Glory-publiek, nadat hij tijdens een persconferentie aangaf niet op zijn voorganger Rico Verhoeven te willen lijken, die meestal op punten won. Die belofte kwam Kromah dan ook na. Met een rake knie werkte hij Cvjetićanin naar het canvas, waardoor het gevecht vroegtijdig ten einde kwam. "Dit is wat jullie wilden!" schreeuwde Kromah dan ook na de partij door de microfoon vanuit de ring.

Servisch Publiek

Kromah moest het doen met een publiek dat zich vooral tegen hem keerde. Er waren honderden Serviërs naar Ahoy afgereisd om Cvjetićanin aan te moedigen. Overal in de zaal hingen Servische vlaggen en mensen juichten massaal voor de Serviër, terwijl Kromah vooral een fluitconcert over zich heen kreeg. Dat leek hem weinig te doen. De wereldkampioen kon er wel om lachen. Het publiek was dan ook gauw vertrokken nadat ze hun favoriet naar het canvas zagen gaan.

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